VUČIĆ SA DELEGACIJOM UFC: Karte prodate za 22 minuta - nisam znao da je UFC toliko popularan u ovoj zemlji (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom UFC (Ultimate Fighting Championship), koju predvodi predsednik organizacije Dejna Vajt.
Vajt je u poseti Srbiji uoči velikog događaja "UFC Fight Night"“, koji će se održati 1. avgusta u Beogradskoj areni.
- Moram da vam kažem jednu stvar, nisam znao da je UFC toliko popularan u ovoj zemlji. Nisam znao da toliko karata može da se proda i da su karte prodate za 22 minuta. I mnogi moji prijatelji su tražili karte i pokušali da ih dobiju. I dobili smo na hiljade zahteva za karte - kazao je Vučić.
Predsednik je rekao Vajtu da je veoma srećan što može da ga ugosti u Srbiji i da se nada da će to biti samo iskra koja će doneti nešto više u naš region. Vučić je zahvalio toj organizaciji što na taj način pomažu Srbiji, što su došli i izabrali našu zemlju.
- Ljudi dolaze iz celog regiona ovde, iz Severne Makedonije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Mađarske. Učinićemo sve što možemo da vas ugostimo najbolje moguće. I morate da prihvatite sve naše ponude, da vam udovoljimo u danima koji dolaze - rekao je predsednik - kazao je Vučić.
Vajt je zahvalio Vučiću na njegovoj podršci.
- Hvala na vašoj ljubaznosti i na vašem vremenu, gospodine predsedniče - rekao je Vajat.
Vučić je gostu poklonio zastavu Srbije i gusle.
- Ovo je srpska zastava, što najviše volimo i za šta se borimo. To je jedna od zastava koje sam grlio u UN, kada sam se borio za Srbiju. Ovo su gusle, stari srpski tradicionalni instrument. Morate da budete pravi pesnik, pravi umetnik, da biste svirali na ovome - izjavio je predsednik.
Na prijemu su bili i ministri Zoran Gajić i Darko Glišić, kao i predsednik MMA saveza Srbije Luka Nikolić.
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