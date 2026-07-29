UŽAS! Poznata teniserka kolabirala usred meča, u kolicima je izveli sa terena

HOROR scena u Memfisu!

FOTO: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ekaterina Aleksandrova, 31-godišnja ruska teniserka, bila je primorana da preda meč 15 godina mlađoj sunarodnici Kristini Ljutovoj nakon što je kolabirala tokom trećeg seta na turniru u Memfisu.

Prva nositeljka turnira u Memfisu i trenutno 19. teniserka sveta igrala je gotovo tri sata na temperaturi od oko 34 stepena Celzijusa, a pri rezultatu 5:4 za Ljutovu u odlučujućem setu srušila se na terenu.

ekaterina alexandrova had to be taken off the court in a wheelchair 💔 i hope she’s okay 🙏 pic.twitter.com/dxyKSTThhT — 🎾nebby🎾 (@1gamesetmatch) July 28, 2026

Meč je odmah prekinut kako bi Aleksandrovoj bila ukazana lekarska pomoć, ali posle dužeg tretmana nije mogla da nastavi duel i bila je prinuđena da preda meč.

Sa terena su je izveli u kolicima, ali je bila pri svesti i imala je flašicu vode u ruci.

𝗟𝗜𝗨𝗧𝗢𝗩𝗔, 𝟭𝟲 𝗔𝗡𝗦, 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗪𝗧𝗔 𝗘𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟮𝟬 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗨𝗘 🤯



Pour son premier match sur le circuit principal, Kristina Liutova a écarté sur abandon Ekaterina Alexandrova, TDS 1 à Memphis et 19e mondiale.



La jeune Russe était à… pic.twitter.com/02NOKBlHWJ — Haute Cadence - WTA (@Haute_Cadence) July 28, 2026

Tako je 16-godišnja Ljutova ostvarila prvu pobedu u karijeri na WTA turu, i to već na svom debitantskom nastupu. Radi se o teniserki koja je tek 229. na WTA listi, a u narednoj rundi će igrati protiv Maje Džoint iz Australije.