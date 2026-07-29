Tenis

UŽAS! Poznata teniserka kolabirala usred meča, u kolicima je izveli sa terena

М.П.

29. 07. 2026. u 07:03

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HOROR scena u Memfisu!

УЖАС! Позната тенисерка колабирала усред меча, у колицима је извели са терена

FOTO: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ekaterina Aleksandrova, 31-godišnja ruska teniserka, bila je primorana da preda meč 15 godina mlađoj sunarodnici Kristini Ljutovoj nakon što je kolabirala tokom trećeg seta na turniru u Memfisu.

Prva nositeljka turnira u Memfisu i trenutno 19. teniserka sveta igrala je gotovo tri sata na temperaturi od oko 34 stepena Celzijusa, a pri rezultatu 5:4 za Ljutovu u odlučujućem setu srušila se na terenu.

Meč je odmah prekinut kako bi Aleksandrovoj bila ukazana lekarska pomoć, ali posle dužeg tretmana nije mogla da nastavi duel i bila je prinuđena da preda meč.

Sa terena su je izveli u kolicima, ali je bila pri svesti i imala je flašicu vode u ruci.

Tako je 16-godišnja Ljutova ostvarila prvu pobedu u karijeri na WTA turu, i to već na svom debitantskom nastupu. Radi se o teniserki koja je tek 229. na WTA listi, a u narednoj rundi će igrati protiv Maje Džoint iz Australije.

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