"TRESLO SE KAO DA JE EKSPLOZIJA!" Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku
ZEMLjOTRES jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio snažan i osetio se intenzivno, a pojedini ljudi naveli su da su se kuće tresle i da su imali utisak da je odjeknula eksplozija.
Zemljotres se, prema svedočenjima građana, osetio i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici, Kozarskoj Dubici...
(Tanjug)
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