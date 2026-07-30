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"TRESLO SE KAO DA JE EKSPLOZIJA!" Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku

Ana Đokić

30. 07. 2026. u 07:52

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ZEMLjOTRES jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros Hrvatsku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ТРЕСЛО СЕ КАО ДА ЈЕ ЕКСПЛОЗИЈА! Снажан земљотрес погодио Хрватску

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na šest kilometara od Siska, na dubini od devet kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Prema navodima očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres je bio snažan i osetio se intenzivno, a pojedini ljudi naveli su da su se kuće tresle i da su imali utisak da je odjeknula eksplozija.

Zemljotres se, prema svedočenjima građana, osetio i u Zagrebu, Glini, Popovači, Kostajnici, Kozarskoj Dubici...

(Tanjug)

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