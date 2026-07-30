Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Stigle sjajne vesti za Crvenu zvezdu

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30. 07. 2026. u 06:33

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Fudbaleri Crvene zvezde su na Marakani savladali Larn (5:0), čime su ukupnim rezultatom 9:0 izborili mesto u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Стигле сјајне вести за Црвену звезду

FOTO: FK Crvena zvezda

I ne samo to! Šampion Srbije je dobio sinoć sjajne vesti iz Poljske. 

Naime, delovalo je da je Leh Poznanj sve obezbedio u prvoj utakmici, rezultatom 4:1 su u Danskoj srušili Arhus, pa se činilo da će pred domaćim navijačima sve biti formalnost. Ipak, usledila je senzacija.

Uspeo je Arhus da slavi sa 3:0 u Poznanju, zatim da uvede utakmicu na penale, gde su savladali prvaka Poljske i prošli u treće kolo kvalifikacija. Istovremeno su i Crvenoj zvezdi doneli sjajne vesti.

Početkom sledeće nedelje sledi i žreb za četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, u koje će Zvezda ući ako savlada Hapoel Ber Ševu. Ako uđe u plej-of rundu, prvak Srbije neće moći na AEK iz Atine, svakako ubedljivo najtežeg rivala u ovoj rundi kvalifikacija.

Razlog je taj što Orhus, ali i njegov rival Sabah, imaju slabiji koeficijent od AEK-a, koji je tako prešao u grupu povlašćenih ekipa.

Tu će biti pobednici dvomeča u kojima će igrati Crvena zvezda, Dinamo Zagreb i Slovan, kao i AEK i Seltik, dok će potencijalni rivali biti LASK, Viking, ali i pobednici dvomeča Orhus – Sabah, Ararat – Celje i Levski – Kairat.

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