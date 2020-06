NovostiOnline/V.K. | 12. jun 2020. 17:28 | Komentara: 0

Episkopski savet SPC u Crnoj Gori saopštio je da su u razgovoru sa premijerom Duškom Markovićem i predsednikom Milom Đukanovićem episkopi tražili prihvatanje predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodi vere ili uvrenja i pravnom položaju verskih zajednica, koji je odavno predat Vladi u zvaničnim razgovorima našpeg ekspertskog tima, kao i da se odobre boravišne dozvole koje se već godinama uskraćuju jednom (manjem) broju sveštenstva, monaha i monahinja, koji nemaju crnogorsko državljanstvo, a neki od njih se, upravo ovih dana, i proteruju iz Crne Gore, posle boravka po više od deset-petnaest godina.





-Što se tiče ”velikodušne” ponude predsednika Đukanovića i premijera Markovića o obustavi primene zakona do odluke Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, ona je neustavna, a time i zlonamerna, i to iz više razloga. Prvo, ona predstavlja pokušaj državnih vlasti da skinu odgovornost sa sebe zbog donošenja neustavnog i diskriminatornog zakona. Drugo, Vlada nema mogućnost da obustavlja primenu nijednog zakona i nema institucionalne mehanizme kojima bi mogla da garantuje da se zakon neće primenjivati, jer je on u ovom trenutku sastavni deo pravnog poretka Crne Gore. Treće, Ustavni sud ima ovlašćenja po kojima je dosad mogao da pokrene ocenu ustavnosti ovog nesrećnog Zakona. To je isto mogla da uradi Vlada, kao i poslanici vladajuće većine u Skupštini. Takođe, taj sud nema rok u kojem bi trebalo da odluči o ustavnosti zakona. Za ovako važno pitanje nije nevažna činjenica da Ustavni sud trenutno nema predsednika. Četvrto i možda najvažnije – u nadležnosti Evropskog suda za ljudska prava nije ocena ustavnosti i zakonitosti zakona i drugih propisa, već pojedinačnih akata, koji bi bili doneti prilikom primene zakona. Dakle, ovim je opet odbijen zahtev naše Crkve da se dijalog vodi o promeni zakona, čime je vlast pokazala da je suštinski ne interesuje argumentacija Crkve niti stručne i šire javnosti o neustavnosti i diskriminatornom karakteru određenih normi ovoga zakona. Žao nam je što moramo konstatovati da, naročito nakon izjave premijera Markovića, ni ovaj razgovor, niti ponude o obustavi primene zakona, ne možemo shvatiti kao put do otvorenog i konstruktivnog dijaloga već isključivo kao politikantsku zloupotrebu jedne ozbiljne teme pred najavljene izbore. Tome govori u prilog i odnos vladajuće partije i njenih političkih partnera prema crkvenoj imovini, koja se ovih dana ogleda u prodaji manastirske vodenice u Pljevljima, berzanskom prometovanju pravoslavnih hramova na Svetom Stefanu, rušenju, od meštana građenog, manastirskog konaka na Briskoj Gori kod Ulcinja… na mestu gde se nalazio drevni manastir (sadašnja je crkva izgrađena pre devedeset godina). Zar se duhovni vapaj tamošnjeg malobrojnog pravoslavnog naroda, koji monahinjama gradi kuću, morao ugušiti do zuba naoružanim protivterorističkim jedinicama?!, nvodi se u saopštenju.

-Što se tiče molitvenih litija i njihovog nastavka, koje je, podsećamo, predsednik Đukanović, valjda u duhu ublažavanja ”nerazumevanja i konfrontacije”, koje nam spočitava premijer, proglasio ”ludačkim pokretom” – predstavljale su i predstavljaju jedinstveni mirni protest takve vrste u svetu protiv antiustavnog i diskriminatornog zakona. Takvo je pravo zagarantovano svim demokratskim ustavima sveta. Uostalom, Ako je Crna Gora zaista ”demokratsko društvo evropskih i evroatlantskih vrijednosti” kako to da, za razliku od uličnog nasilja koja se događaju širom sveta, mirne litije mogu da budu problematične u takvom društvu, po bilo kojoj osnovi, kamoli da se karakterišu kao ”pretnje i ucene”, kako je to učinio premijer Marković? Naredbama o ograničavanju javnih okupljanja na dve stotina lica, po mišljenju uglednih pravnika krši se Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, jer se podzakonskim aktima prozvoljno menjaju zakonske norme, a saglasno Ustavu, samo se uvođenjem vanrednog stanja može obezbediti da ovakvi podzakonski akti mogu imati silu zakona. Čini su da su ove naredbe u Crnoj Gori naročito usmerene na ograničavanje verskih prava pravoslavnih vernika.U tom pogledu se snažno ne slažemo sa predsednikom Vlade da se u Crnoj Gori zakoni sprovode ”u duhu jednake primene” za sve, a o toj diskriminaciji smo mnogo puta govorili. Podsećamo na to da je, od svih tradicionalnih Crkvi i verskih zajednica, samo Pravoslavna Crkva ostala bez ugovora sa državom o uređenju pitanja od zajedničkog interesa i da se samo njenom sveštenstvu i monaštvu uskraćuju dozvole za boravak. O jednakoj primeni posljednjih epidemioloških mera i propisa tek nema reči. Pravoslavni episkopi, sveštenici i vernici su privođeni, hapšeni, zadržavani, pritvarani, osuđivani i kažnjavani nesrazmerno više u odnosu na ostale činioce crnogorskog društva, među kojima su i mnogi građani koji su ostajali nekažnjeni za ista takva ”dela” (dovoljno je pomenuti vernike okupljene pred hramovima ili kolone automobila za Svetog Vasilija Ostroškog u Boki i za Spasovdan u Kučima, čiji su učesnici kažnjavani, za razliku od kolona, sukoba i okupljanja, recimo, povodom 21. maja).Na kraju, i pored pokušaja pogrešnog predstavljanja razgovora koji su vođeni kao uvod u nastavak ekspertskih pregovora, koji su ovim javnim istupom premijera maltene sabotirani, Episkopski savet ostaje otvoren da se dijalog i razgovori nastave, pa i sledeće sedmice, ako u Vladi ima volje i snage da iskreno i efikasno pristupi ovim razgovorima. Vlast ne može da očekuje da će nasilje otimanja usmereno samo prema pravoslavnim hramovima i svetinja, koje je jasno sadržano u neustavnom i diskriminatornom Zakonu o slobodi veroispovesti, da bude mirno prihvaćeno od strane naroda, koji se oslobodio straha nakon višedecenijske represije pod komunističkim režimom i njegovim naslednicama i jasno poručuje svima i u Crnoj Gori i u svetu: Ne damo svetinje!





Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski AMFILOHIJE

Episkop budimljansko-nikšićki JOANIKIJE

Episkop mileševski ATANASIJE