BLOKADERI DEMOLIRALI PROSTORIJE SNS: Nemaju šta drugo da ponude građanima osim mržnje i nasilja (FOTO/VIDEO)

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Surčin najoštrije je osudio ponovljeni vandalski napad na stranačke prostorije u Dobanovcima i pozvao nadležne organe da u najkraćem roku otkriju i procesuiraju odgovorne.

Foto: Printskrin

Saopštenje odbora SNS vam prenosimo u celosti:

- Ponovljeni vandalski napad na stranačke prostorije Srpske napredne stranke u Dobanovcima još jednom pokazuje da pojedini, nakon neuspelih blokada, protesta i sve očiglednijih međusobnih podela, nemaju šta da ponude građanima osim mržnje, nasilja i uništavanja.

Foto: Printskrin

Dok predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka donose nove mere podrške građanima, pomažu penzionerima, ulažu u zdravstvo, infrastrukturu i razvoj Srbije, oni koji nemaju program i rezultate svoje političko delovanje svode na vandalizam, pritiske i pokušaje zastrašivanja. To nije politika budućnosti, već politika rušenja.

Napadi na stranačke prostorije nisu samo napad na imovinu. Oni predstavljaju pokušaj da se zastraše ljudi koji svakodnevno razgovaraju sa građanima i bore se za dalji razvoj svoje opštine i svoje države. Takvi postupci nisu odraz političke snage, već nemoći.

Foto: Printskrin

Zahtevamo od nadležnih državnih organa da u najkraćem roku otkriju i procesuiraju počinioce ovog vandalskog čina, kao i da utvrde sve okolnosti pod kojima je do njega došlo.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Surčin nastaviće da bude uz svoje građane, da radi odgovorno i posvećeno, jer verujemo da Srbija može da napreduje samo radom, rezultatima i jedinstvom, a ne mržnjom, podelama i nasiljem. Građani su više puta pokazali da ne podržavaju politiku blokada, haosa i rušenja, već politiku stabilnosti, razvoja i odgovornosti. - navodi se u saopštenju.