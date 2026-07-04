Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

BETBILDER DANA: Šest opklada u jednoj za utakmicu Svetskog prvenstva - hendikep, Mbape, Olise, Dembele, golovi, kartoni

Olja Mrkić

04. 07. 2026. u 12:02 >> 12:02

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SVETSKO prvenstvo u fudbalu nastavlja se borbama za plsaman u četvrtfinale, a Vicešampion sveta Francuska veliki je favorit protiv najprijatnijeg iznenađenja turnira Paragvaja

БЕТБИЛДЕР ДАНА: Шест опклада у једној за утакмицу Светског првенства - хендикеп, Мбапе, Олисе, Дембеле, голови, картони

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Steven Senne

PARAGVAJ - FRANCUSKA 

  • Hendikep (-2)
  • Francuska 3+
  • Mbape gol ili asistencija
  • Dembele gol ili asistencija
  • Olize gol ili asistencija
  • Paragvaj više kartona

Betbider kvota: 4,75

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