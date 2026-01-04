DA LI ĆE FENER PREKINUTI BEŠIKTAŠOV NIZ? Alimpijevićevi puleni još uvek ne znaju za poraz
KOŠARKAŠI Bešiktaša će u 14. kolu turskog šampionata ugostiti Bešiktaš.
Šta reći za Dušana Alimpijevića i njegove pulene, imaju neverovatan start sezone i još uvek nisu doživeli poraz u domaćem šampionatu.
U dosadašnjem delu sezone ostvarili su 13 pobeda, a u posledenjm kolu su bili bolji od Petkim Spora.
Sa druge strane, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa takođe igraju na visokom nivou, ali oni su ubeležili dva poraza.
Bešiktaš će danas biti na najtežem mogućem ispuitu, a mi verujemo da će granica poena biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ABA TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
04. 01. 2026. u 09:50
ACB LIGA: Baskonija nastavlja u brzom ritmu, Realu pripada derbi...
04. 01. 2026. u 10:40
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
Najnovije vesti vezane za Srbiju - stižu iz Hrvatske, a tiču se Slovenije.
04. 01. 2026. u 19:36
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
Umro je Milorad Kosanović, fudbalski trener koji je obeležio prethodne decenije srpskog fudbala, a baš o njemu je na nestvaran način govorio kada je otkrio nešto što je malo ko znao o FK Crvena zvezda i FK Partizan.
04. 01. 2026. u 12:57
Komentari (0)