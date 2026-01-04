TIP ostali sportovi

DA LI ĆE FENER PREKINUTI BEŠIKTAŠOV NIZ? Alimpijevićevi puleni još uvek ne znaju za poraz

Marko Milosavljević

04. 01. 2026. u 11:45

KOŠARKAŠI Bešiktaša će u 14. kolu turskog šampionata ugostiti Bešiktaš.

Šta reći za Dušana Alimpijevića i njegove pulene, imaju neverovatan start sezone i još uvek nisu doživeli poraz u domaćem šampionatu.

U dosadašnjem delu sezone ostvarili su 13 pobeda, a u posledenjm kolu su bili bolji od Petkim Spora.

Sa druge strane, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa takođe igraju na visokom nivou, ali oni su ubeležili dva poraza.

Bešiktaš će danas biti na najtežem mogućem ispuitu, a mi verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,90)

