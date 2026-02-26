DUBOKA DRŽAV PROTIV TRAMPA: FBI tražio i sakrio zapise razgovora sadašnjeg šefa agencije i Suzi Vajls šefice kabineta predsednika

DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel izjavio je da je FBI sudskim putem za vreme mandata bivšeg predsednika Džozefa Bajdena tokom federalne istrage protiv u tom trenutku budućeg američkog predsednika Donalda Trampa zatražio zapise telefonskih poziva koje su Patel i Suzi Vajls, sada šefica kabineta Bele kuće, obavili kada su oboje bili samo građani 2022. i 2023. godine.

-Nečuveno je i duboko alarmantno da je prethodno rukovodstvo FBI-ja tajno sudski zahtevalo moje telefonske zapise, zajedno sa onima sadašnje šefice kabineta Bele kuće Suzi Vajls, koristeći neuverljive izgovore i zakopavajući ceo proces u zabranjene dosijee predmeta koji su osmišljeni da izbegnu svaki nadzor, rekao je Patel u sredu za Rojters.

Patel je rekao da su zapisi njegovih telefonskih razgovora podneti na način koji je otežao njemu i drugim liderima FBI-ja da ih pronađu, nakon preuzimanja biroa u februaru 2025. godine.

Akcija FBI se dogodila tokom administracije prethodnog američkog predsednika Džozefa Bajdena, kada je specijalni savetnik Džek Smit istraživao da li se Tramp mešao u izbore 2020. godine, i da li je sakrio poverljive dokumente u svoju rezidenciju Mar-a-Lago na Floridi.

Demokrate u Kongresu su dosledno branile Smita od prethodnih kritika republikanaca, navodeći da je postupio na odgovarajući način kada je zatražio telefonske zapise i druge dokaze koji su bili neophodni da bi se temeljno istražili navodi o nezakonitim radnjama Trampa i njegovih saradnika.

Patel je javno rekao 2022. godine da je Tramp deklasifikovao dokumente koje je odneo u Mar-a-Lago, što su tužioci osporili, a Trampovi advokati nisu izneli istu tvrdnju na sudu.

On je bio pozvan pred veliku porotu koja je saslušavala dokaze u slučaju te godine, nakon što mu je dat ograničen imunitet od krivičnih prijava.

