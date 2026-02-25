ŠOK ZA AUSTRALIJAN OPEN! Omiljeni turnir Novaka Đokovića više nikada neće biti isti
TEKTONSKI potresi u Australiji!
Teniski svet potresla je vest iz Melburna: Krejg Tajli, dugogodišnji izvršni direktor Tenis Australija i direktor Australijan opena, prvog Grend slema u sezoni, zvanično napušta svoju funkciju!
Kako je saopšteno, Tajli je prihvatio poziciju izvršnog direktora Teniske asocijacije Sjedinjenih Američkih Država (USTA), čime će preuzeti kormilo nad organizacijom koja stoji iza Ju-Es opena.
Tajli neće otići odmah. On će ostati na svojoj trenutnoj funkciji tokom narednih meseci kako bi pomogao u pronalaženju naslednika i osigurao nesmetan prelazni period.
Krejg Tajli je u Tenis Australija stigao još 2005. godine kao direktor razvoja igrača, da bi 2006. postao direktor Australijan opena, a 2013. godine i izvršni direktor cele organizacije. Pod njegovom palicom, turnir u Melburnu doživeo je neverovatnu transformaciju, postavši komercijalna mašina i "omiljeni turnir igrača".
- Vođenje ovog tima bila je privilegija mog života. Ponosan sam što je Tenis Australija danas globalno prepoznat kao benchmark za sport, događaje i zabavu. Tenis u Australiji je u odličnom stanju, učešće je poraslo za osam odsto samo prošle godine - izjavio je Tajli povodom odlaska.
Predsednik Tenis Australija, Kris Harop, biranim rečima se oprostio od Tajlija:
- Pod Krejgovim vođstvom, tenis je postao prioritet za Australijance. Činjenica da je izabran za jednu od najvećih uloga u svetskom sportu svedoči o snazi naše organizacije.
