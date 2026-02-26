SRBIN JE BRUTALAN! Nikola Jokić razmontirao Boston u paramparčad (VIDEO)

RAPSODIJA u Koloradu!

Foto: Profimedia

Denver Nagetsi su kod kuće pobedili Boston Seltikse 103:84, u meču gde je Nikola Jokić bio najefikasniji. Utakmicu je završio sa 30 poena (11/28 iz igre – 7/15 za dva, 4/13 za tri, 4/7 slobodna bacanja), 12 skokova i šest asistencija. Ovo mu je bila 15. utakmica ove sezone sa barem 30 poena i deset skokova, što je najviše u NBA ligi. Morao je da povuče još jače na ovom meču jer se pored povređenih Erona Gordona i Pejtona Votsona na bolnički spisak dodao i tokom meča Džamal Marej.

Nisu se dobro ni zagrejali igrači obe ekipe, Jokić je već rešio da baci magiju. Gurao se leđima na niskom postu, lopta mu je malo pobegla u ugao, a onda – 'Sombor šafl'. Prihvatio je loptu koja mu je ispala, karakteristično se okrenuo i sa jedne noge iz levog ugla pogodio trojku za opšte oduševljenje svih u 'Bol Areni'. Kada su to uvodni poeni Nikole Jokića, očekuje se da veče u Koloradu bude njegovo. Međutim, nikako ga više nije hteo šut za tri poena u prvoj četvrtini, a nije da nije šutirao. Naredne četiri trojke je promašio. Ostavljali su ga i samog, povlačili se korak unazad kako bi ga možda i provocirali, pa ako im je to bio cilj, odradili su dobar posao. Promašio je naredne četiri trojke, za dva je bio nešto uspešniji i prvu četvrtinu završio je sa 3/6 za dva i 1/5 za tri poena.

Nikola amps up the difficulty 👌 pic.twitter.com/iTx1EBZLjY — Denver Nuggets (@nuggets) February 26, 2026

U egalu se igralo celo prvo poluvreme, s time da je Boston bio taj koji je češće vodio, ali sa neznatnom razlikom. Sve to trajalo je do završnice trećeg perioda, kada je Boston imao vođstvo od 67:66. Tu su Seltiksi i stali, Denver je serijom 11:0 "zatvorio" treći period, a serija je u poslednjoj deonici nastavljena do 15:0.

Usledila je i maksimalna prednost od +19, pa je bilo jasno da će Denver opravdati očekivanja domaće publike i uvesti meč u mirnu luku.

BREAKAWAY SLAM FOR TIM HARDAWAY JR. pic.twitter.com/te02pHu4cm — Denver Nuggets (@nuggets) February 26, 2026

Pored srpskog košarkaša, istakli su se i Tim Hardavej Džunior sa 14, Stroter sa 12 i Valančijunas i Džonson sa po 11 poena. Kod Bostona su najefikasniji bili Braun sa 23 poena i 11 skokova, Vajt sa 20 i Keta sa deset poena.