JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
NOVI pogodak naših tipstera!
Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.
Četvrtak
18.45 Štutgart - Seltik |1+&3+ (1.53)
21.00 Lozana - Sigma Olomuc |1+&2+ (1.55)
Ukupna kvota: 4.70
Danas se opredeljujemo za golove, bilo ih je na prvim mečevima ovih rivala, očekujemo da ponovo bude otvoreno i verujemo u naše predloge.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUVE SANjA ČUDO: (Ne)moguća misija u Torinu za "staru damu"
25. 02. 2026. u 06:55
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
25. 02. 2026. u 06:00
OVU PRILIKU NEĆE PROPUSTITI: Pobeda vraća Ronalda i družinu na prvo mesto!
25. 02. 2026. u 08:52
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
NBA ŠOK! Nikola Jokić opet povređen!
Najnovije vesti iz Denver nagetsa, NBA kluba za koji igra Nikola Jokić, nisu nimalo naivne a tiču se upravo srpskog asa.
24. 02. 2026. u 17:55
CELA BOSNA NA NOGAMA: Čuveni srpski fudbaler preuzima sarajevski klub?!
NIJE dugo trajao boravak bivšeg trenera Crvene zvezde, Slaviše Stojanovića na klupi sarajevskog Željezničara. Ipak, ovaj klub bi vrlo brzo mogao da pronađe njegovu zamenu.
24. 02. 2026. u 16:49
Komentari (0)