JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

26. 02. 2026. u 06:30

NOVI pogodak naših tipstera!

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за четвртак

Foto: Profimedia

Njega možete čekirati OVDE, a evo i današnjeg tiketa.

Četvrtak

18.45 Štutgart - Seltik |1+&3+ (1.53)

21.00 Genk - Dinamo Zagreb |1-3&||1-3 (1.98)
21.00 Lozana - Sigma Olomuc |1+&2+ (1.55)

Ukupna kvota: 4.70

Danas se opredeljujemo za golove, bilo ih je na prvim mečevima ovih rivala, očekujemo da ponovo bude otvoreno i verujemo u naše predloge.

