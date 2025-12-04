TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

04. 12. 2025. u 08:29

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: Profimedia

Četvrtak

1.00 Filadelfija - Golden Stejt +222,5 (1,87)

1.30 Bruklin - Juta 1 (2,45)

Kvota: 4,58

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ŠEŠELJ IZDAO ALARMANTNO UPOZORENJE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
Politika

0 31

ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj komentarisao je presudu koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

03. 12. 2025. u 18:55

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana