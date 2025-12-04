OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Četvrtak
1.00 Filadelfija - Golden Stejt +222,5 (1,87)
1.30 Bruklin - Juta 1 (2,45)
Kvota: 4,58
