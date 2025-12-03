DENVER IGRA TOPLO-HLADNO: Nikola Jokić ne popušta!
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Indijani.
Nagetsi igraju po sistemu toplo-hladno, Nikola Jokić prikazuje dobre partije, ali saigrači ga ne prate.
U prošlom kolu poraženi su na svom terenu od Dalasa, Maveriksi su u Koloradu slavi rezultatom 121:131.
Srpski košarkaš je upisao još jedan tripl-dabl učinak, ubacio je 29 poena, uz čak 20 skokova i 13 asistencija.
Verujemo da će Denver večeras savladati Indijanu.
NAŠ TIP: H2 5,5 (kvota 1,65)
