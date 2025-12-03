TIP ostali sportovi

DENVER IGRA TOPLO-HLADNO: Nikola Jokić ne popušta!

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 09:10

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Indijani.

Foto AP

Nagetsi igraju po sistemu toplo-hladno, Nikola Jokić prikazuje dobre partije, ali saigrači ga ne prate.

U prošlom kolu poraženi su na svom terenu od Dalasa, Maveriksi su u Koloradu slavi rezultatom 121:131.

Srpski košarkaš je upisao još jedan tripl-dabl učinak, ubacio je 29 poena, uz čak 20 skokova i 13 asistencija.

Verujemo da će Denver večeras savladati Indijanu.

NAŠ TIP: H2 5,5 (kvota 1,65)

