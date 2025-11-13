PAO JE SLAVIO U PARIZU: Madriđani su poraženi od Valensije
REAL Madrid i Panatinaikos će se sastati u jedanaestom kolu Evrolige.
Zeleni ove sezone imaju neverovatan sastav, ali još uvek se nisu sve kockice sklopile.
Ti-Džej Šorts je doveden da bude jedan od nosioca ovog tima, ali Ergin Ataman je i sam izjavio da ne pruža partije kakve se od njega očekuju.
Omalenom plejmejkeru ne prija da igra u kombinaciji sa Kendrikom Nanom, u Parizu je imao potpunu slobodu u zapravo čitava petorka je pratila ono što on radi.
Ipak, Atinjani imaju suvi kvalitet i upravo to je ono što u utakmicama kao što je današnja može da ispliva na površinu.
Današnji rival će im biti Real Madrid, tim koji je pre dva dana izgubio od Valensije na gostujućem terenu.
PAO će biti motivisan da stigne do sedme pobede.
NAŠ TIP: Real Madrid - Panatinaikos 2 (kvota 2,75)
Preporučujemo
DESETKOVANA ZVEZDA NE ZNA ZA STRAH: Crveno-beli dočekuju Monako
13. 11. 2025. u 11:05
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:43
GUVERNER IZNEO SKROZ NOVI PREDLOG PUTINU: Nije mogao ni da sanja da će čuti ovakav odgovor (VIDEO)
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je imala i ima pune ruke posla "na sve strane". Sada je ruski predsednik Vladimir Putin dao dozvolu i za još jedan vid pomoći "učesnicima SVO", odnosno ratnim vojnim vetaranima.
13. 11. 2025. u 15:17
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak sa početkom u 20:45 gostuje na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu Vembliju, gde će se održati meč pretposlednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, u kom naš tim ima imperativ dobrog rezultata, odnosno pobede.
13. 11. 2025. u 12:04
