PAO JE SLAVIO U PARIZU: Madriđani su poraženi od Valensije

REAL Madrid i Panatinaikos će se sastati u jedanaestom kolu Evrolige.

FOTO: Tanjug/AP

Zeleni ove sezone imaju neverovatan sastav, ali još uvek se nisu sve kockice sklopile.

Ti-Džej Šorts je doveden da bude jedan od nosioca ovog tima, ali Ergin Ataman je i sam izjavio da ne pruža partije kakve se od njega očekuju.

Omalenom plejmejkeru ne prija da igra u kombinaciji sa Kendrikom Nanom, u Parizu je imao potpunu slobodu u zapravo čitava petorka je pratila ono što on radi.

Ipak, Atinjani imaju suvi kvalitet i upravo to je ono što u utakmicama kao što je današnja može da ispliva na površinu.

Današnji rival će im biti Real Madrid, tim koji je pre dva dana izgubio od Valensije na gostujućem terenu.

PAO će biti motivisan da stigne do sedme pobede.

NAŠ TIP: Real Madrid - Panatinaikos 2 (kvota 2,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA