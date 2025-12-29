JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
17.00 Zimbabve - Južna Afrika X2&0-4 (1,25)
20.45 Roma - Đenova 1X&0-3 (1,42)
Ukupna kvota: 2,18
Ponuda je danas solidna, ima nekoliko zanimljiviih utakmica, a mi smo vam spremili ovih par sigurica za koje verujemo da će biti prolazne i tako produžiti naš pobednički niz.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
