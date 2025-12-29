Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

29. 12. 2025. u 07:45

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

17.00 Zimbabve - Južna Afrika X2&0-4 (1,25)

20.00 Zambija - Maroko 2 (1,23)
20.45 Roma - Đenova 1X&0-3 (1,42)

Ukupna kvota: 2,18

Ponuda je danas solidna, ima nekoliko zanimljiviih utakmica, a mi smo vam spremili ovih par sigurica za koje verujemo da će biti prolazne i tako produžiti naš pobednički niz.

