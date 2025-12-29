JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

NAJVREDNIJE što smo uradili u proteklom periodu jeste to što smo uspeli da okupimo više od dve hiljade mladih ljudi i da ih uključimo u konkretne ekološke akcije. Za manje od tri meseca kampanje „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“ obišli smo Novi Sad, Aranđelovac, Bor, Sombor, išli preko Kosmaja, Zasavice, Pešterskog polja, stigli do Vranja, Negotina i Subotice. Čistili smo trim-staze, pašnjake, biciklističke staze, jezera i reke, ozelenjavali smo prostore, uređivali prirodna staništa, brinuli o bizonima i tekunicama, učili kako da čuvamo lešinare i druge ugrožene vrste i štitili autohtonu floru.