TOTALNI OBRT! Tajrik DŽons neće u crveno-beli dres
KAKAV obrt!
Izgleda da je došlo do velikog preokreta. Tajrik Džons je bio viđen u dresu Olimpijakosa, ali... Naime, grčki mediji su tokom dana objavili da je Tajrik Džons pred potpisom za Olimpijakos, koji ga želi u svojim redovima, a sada grčka Gazeta javlja da se u čitavu priču umešao i Dubai, koji pokušava da pokvari planove Pirejcima.
Dubai na centarskim pozicijama ima Kabengelea i Kamenjaša, ali žele da iskoriste priliku koja se naprasno javila sa situacijom Tajrika Džonsa u Partizanu.
Partizan i Olimpijakos se trenutno "natežu" oko novca i otkupa ugovora Tajrika Džonsa, tim iz Pireja je rekao da ne želi da plati obeštećenje. a Dubai to želi da iskoristi,
Kako piše Gazeta, predsednik Partizana Ostoja Mijailović se uključio u pregovore i za Džonsovu slobodu traži 200.000 evra.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
