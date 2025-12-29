Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

29. 12. 2025. u 07:00

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

17.00 Angola - Egipat X2&0-3 (1,68)

20.45 Roma - Đenova 1&0-3 (2,03)
20.45 Reksam - Preston UG 2+ (1,35)

Ukupna kvota: 4,60

Angola i Egipat igraju veoma bitan meč, očekujemo tvrdu utakmicu, standardnu za ovogodinjšni Afričku kup nacija, a blagu prednost bi dali Salahu i družini.

Roma juri bitne bodove pred svojim navijačima, svi u vrhu tabele su upisali pobede preko vikenda i ona mora odgovoriti trijumfom nad timom svog nekadašnjeg kapitena.

Reksam je pre par dana pokazao da i te kako zna da igra na golove, a i pogoci su redovna pojava u Čempionšipu za vreme praznika kada se igra veliki broj utakmica.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

