NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.

Ponedeljak 17.00 Angola - Egipat X2&0-3 (1,68)



20.45 Reksam - Preston UG 2+ (1,35) 20.45 Roma - Đenova 1&0-3 (2,03)20.45 Reksam - Preston UG 2+ (1,35) Ukupna kvota: 4,60

Angola i Egipat igraju veoma bitan meč, očekujemo tvrdu utakmicu, standardnu za ovogodinjšni Afričku kup nacija, a blagu prednost bi dali Salahu i družini.

Roma juri bitne bodove pred svojim navijačima, svi u vrhu tabele su upisali pobede preko vikenda i ona mora odgovoriti trijumfom nad timom svog nekadašnjeg kapitena.

Reksam je pre par dana pokazao da i te kako zna da igra na golove, a i pogoci su redovna pojava u Čempionšipu za vreme praznika kada se igra veliki broj utakmica.

