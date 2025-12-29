NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili dubl.
Ponedeljak
17.00 Angola - Egipat X2&0-3 (1,68)
20.45 Reksam - Preston UG 2+ (1,35)
Ukupna kvota: 4,60
Angola i Egipat igraju veoma bitan meč, očekujemo tvrdu utakmicu, standardnu za ovogodinjšni Afričku kup nacija, a blagu prednost bi dali Salahu i družini.
Roma juri bitne bodove pred svojim navijačima, svi u vrhu tabele su upisali pobede preko vikenda i ona mora odgovoriti trijumfom nad timom svog nekadašnjeg kapitena.
Reksam je pre par dana pokazao da i te kako zna da igra na golove, a i pogoci su redovna pojava u Čempionšipu za vreme praznika kada se igra veliki broj utakmica.
