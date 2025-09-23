ITALIJAN IDE PO TROFEJ: Muzeti je pokazao kvalitet

MUZETI i Tabilo će se sastati u finalu Čengdua.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan igra sjajan tenis ove nedlje i sada je samo na korak od trofeja. U finalu će biti favorit i očekuje se da to opravda i na terenu.

Lorenci je u polufinalu lako izašao na kraj sa Ševčenkom prepustio mu je samo četiri gema, a meč je trajao tek nešto više od sat vremena.

Sa druge strane, Čileanac je napravio izennađenje savladavši Brendona Nakašimu nakon dva odigrana seta.

Verujemo da će slaviti Muzeti slaviti.

NAŠ TIP: Muzeti - Tabilo 1-1 (kvota 1,52)

