ITALIJAN IDE PO TROFEJ: Muzeti je pokazao kvalitet
MUZETI i Tabilo će se sastati u finalu Čengdua.
Italijan igra sjajan tenis ove nedlje i sada je samo na korak od trofeja. U finalu će biti favorit i očekuje se da to opravda i na terenu.
Lorenci je u polufinalu lako izašao na kraj sa Ševčenkom prepustio mu je samo četiri gema, a meč je trajao tek nešto više od sat vremena.
Sa druge strane, Čileanac je napravio izennađenje savladavši Brendona Nakašimu nakon dva odigrana seta.
Verujemo da će slaviti Muzeti slaviti.
NAŠ TIP: Muzeti - Tabilo 1-1 (kvota 1,52)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KRAJ SERIJE REMIJA: Vreme je da Espanjol pobedi Valensiju kod kuće
23. 09. 2025. u 11:16
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)