SINER JE NEZAUSTAVLJIV: Prvi reket sveta čisti sve pred sobom

Marko Milosavljević

05. 09. 2025. u 08:35

Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim će odmeriti snage u polufinalu Ju-Es opena.

Italijan je najdominantniji igrač današnjice, sasvim zasluženo je prvi reket sveta i to pokazuje i u na terenu.

Janik sa lakoćom dobija rivale u uvodnim rundama, gubi tek po nekoliko gemova i ostali igrači nemaju rešenja za to.

U prošlom kolu je igrao sa Lorencom Muzetijem, a sunadordnik je uspeo da mu uzme samo sedam gemova.

Siner će i u finalu biti favorit, bez obzira ko će mu biti protivnik, pa čak i ako to bude Karlos Alkaraz.

Verujemo da će i danas rutinski završiti posao.

NAŠ TIP: -30,5 (kvota 1,93)

