SINER JE NEZAUSTAVLJIV: Prvi reket sveta čisti sve pred sobom
Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim će odmeriti snage u polufinalu Ju-Es opena.
Italijan je najdominantniji igrač današnjice, sasvim zasluženo je prvi reket sveta i to pokazuje i u na terenu.
Janik sa lakoćom dobija rivale u uvodnim rundama, gubi tek po nekoliko gemova i ostali igrači nemaju rešenja za to.
U prošlom kolu je igrao sa Lorencom Muzetijem, a sunadordnik je uspeo da mu uzme samo sedam gemova.
Siner će i u finalu biti favorit, bez obzira ko će mu biti protivnik, pa čak i ako to bude Karlos Alkaraz.
Verujemo da će i danas rutinski završiti posao.
NAŠ TIP: -30,5 (kvota 1,93)
