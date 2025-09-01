IGRAJU BRZO I EFIKASNO: "Panceri" ubacuju preko 100 poena u proseku
KOŠARKAŠI Nemačke i Velike Britanije će se sastati u četvrtom kolu grupe "B" Evropskog prvenstva.
"Panceri" igraju neverovatnu košarku, napadački su najpotentnija ekipa na prvenstvu i ubacuju 106 poena u proseku.
Igraju izuzetno ruo, u tranzicji su najopasnije, a tu prednjači Franc Vagner koji konstantno napada obruč.
Denis Šreder igra kao u najboljim danima, jako dobro razigrava ekipu, ali je i poenterski na vrhunskom nivou.
Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +174,5 (kvota 1,73)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ONI SU NAJPRIJATNIJE IZNENAĐENjE: Turci igraju kao u transu
01. 09. 2025. u 08:30
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 09. 2025. u 07:47
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 09. 2025. u 07:05
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)