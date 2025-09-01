TIP ostali sportovi

IGRAJU BRZO I EFIKASNO: "Panceri" ubacuju preko 100 poena u proseku

Marko Milosavljević

01. 09. 2025. u 09:00

KOŠARKAŠI Nemačke i Velike Britanije će se sastati u četvrtom kolu grupe "B" Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.basketball

"Panceri" igraju neverovatnu košarku, napadački su najpotentnija ekipa na prvenstvu i ubacuju 106 poena u proseku.

Igraju izuzetno ruo, u tranzicji su najopasnije, a tu prednjači Franc Vagner koji konstantno napada obruč.

Denis Šreder igra kao u najboljim danima, jako dobro razigrava ekipu, ali je i poenterski na vrhunskom nivou.

Verujemo da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +174,5 (kvota 1,73)

