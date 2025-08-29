"PANCERI" KRENULI JAKO OD SAMOG STARTA: Vagner i Šreder deluju nezaustavljivo

REPREZENTACIJA Nemačke će se u drugom kolu grupe faze Evrobasketa sastati sa Švedskom.

FOTO: FIBA.Basketball

"Panceri" su u prvom kolu Evropskog prvenstva upisali rutinsku pobedu protiv selekcije Crne Gore (76:106).

Crngorci su u prvom poluvremenu pružali dobar otpor, na pauzu su otišli sa zaostatkom od samo tri poena, ali su se u nastavku raspali.

Nemci su dodali gas u trećem kvartalu, ubacili su čak 33 poena za 10 minuta i tako slomili otpor protivnika.

Najistaknutiji na terenu bili su Franc Vagner i Denis Šreder koji su kombinovano ubacili 43 poena, Andreas Obst je postigao 18, dok je Maodo Lo dodao 10.

Aktuelni prvak sveta voli da igra u brzom ritmu i verujemo da će prebaciti zadatu granicu.

