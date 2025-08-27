ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva
DOŠLI smo do kraja grupne faze Svetskog prvenstva za odbojkašice, evo naših današnjih predloga:
Svetsko prvenstvo (Ž)
12.00 Japan - Srbija ukupno poena +179,5 (1,87)
14.30 Kina - Dominikanska Republika 1 (1,50)
Ukupna kvota: 3,65
Srbija je bez Tijane Bošković, ali Japan je protiv Ukrajine pokazao da je ranjiv, mogu naše devojke ozbiljno da namuče favorita, a možda i iznenade, očekujemo veliku borbu, potencijalno svih pet setova i zbog toga predlažemo plus.
Bugarska i Španija su ispale sa Svetskog prvenstva, igraju bez pritiska, prijateljski meč i trebalo bi biti ujednačeno, plus je realan tip.
Kina i Dominikana se bore za prvo mesto u grupi, pobednik ide na Francusku, a gubitnik na Brazil, tako da je jasno koliki je značaj ovog meča. Prednost dajemo favorizovanim Azijatkinjama koje su bili bolje i kada su se sastale u Ligi nacija ove sezone.
