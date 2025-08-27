ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

DOŠLI smo do kraja grupne faze Svetskog prvenstva za odbojkašice, evo naših današnjih predloga:

FOTO: FIVB

Svetsko prvenstvo (Ž) 12.00 Japan - Srbija ukupno poena +179,5 (1,87)



14.30 Kina - Dominikanska Republika 1 (1,50) Ukupna kvota: 3,65 14.30 Bugarska - Španija ukupno poena +183,5 (1,87)14.30 Kina - Dominikanska Republika 1 (1,50)

Srbija je bez Tijane Bošković, ali Japan je protiv Ukrajine pokazao da je ranjiv, mogu naše devojke ozbiljno da namuče favorita, a možda i iznenade, očekujemo veliku borbu, potencijalno svih pet setova i zbog toga predlažemo plus.

Bugarska i Španija su ispale sa Svetskog prvenstva, igraju bez pritiska, prijateljski meč i trebalo bi biti ujednačeno, plus je realan tip.

Kina i Dominikana se bore za prvo mesto u grupi, pobednik ide na Francusku, a gubitnik na Brazil, tako da je jasno koliki je značaj ovog meča. Prednost dajemo favorizovanim Azijatkinjama koje su bili bolje i kada su se sastale u Ligi nacija ove sezone.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice