TIP ostali sportovi

RUS JE SLAVIO NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Safiulin je još bolji na betonu

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 13:39

ROMAN Safiulin i Alehandro Tabilo će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

РУС ЈЕ СЛАВИО НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА: Сафиулин је још бољи на бетону

Foto: Profimedia

Pomenuti rivali su se sastali prošle godine u prvom kolu Olimpijskih igara i tada je Roman slavio maksimalnim rezultatom.

Ipak, Rus se najbolje snalazi na betonu i danas će imati priliku da upiše još jednu pobedu protiv Čileanca.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Prošle nedelje je igrao u Torontu, a poražen je već u prvom kolu, eliminisan je od strane Kaspera Ruda.

Pobednika ovog meča će u narednom kolu čekati Holger Rune koji je bio slobodan na startu turnira.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

NAŠ TIP: Safiulin - Tabilo 1 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima