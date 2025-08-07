RUS JE SLAVIO NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Safiulin je još bolji na betonu

ROMAN Safiulin i Alehandro Tabilo će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

Foto: Profimedia

Pomenuti rivali su se sastali prošle godine u prvom kolu Olimpijskih igara i tada je Roman slavio maksimalnim rezultatom.

Ipak, Rus se najbolje snalazi na betonu i danas će imati priliku da upiše još jednu pobedu protiv Čileanca.

Prošle nedelje je igrao u Torontu, a poražen je već u prvom kolu, eliminisan je od strane Kaspera Ruda.

Pobednika ovog meča će u narednom kolu čekati Holger Rune koji je bio slobodan na startu turnira.

NAŠ TIP: Safiulin - Tabilo 1 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA