OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
15.00 Španija U19 - Nemačka U19 GG (1.62)
18.00 Meta/Lu - Skanstes GG (1.80)
Ukupna kvota: 2.92
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