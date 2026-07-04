TIP PREDLAŽE – KAZAHSTAN 1: Tobolu derbi začelja

* Atirau i Kaspij drže mreže pod ključem

Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

16. KOLO

subota,

ALTAJ - TOBOL 2

Kairat - Okzetepes 1

nedelja,

Kizilžar - Dželimaj 1X

Aktobe - Žetisu X

ATIRAU - KASPIJ 0-2

Kaisar - Irtiš 1

Ordabasi - Ulitau 1-1

Tobol je u poslednja tri kola bio znatno vredniji i uspešniji od Altaja, kome se ne piše dobro u ovom duelu iako će ga dočekati pred svojim navijačima.

Dvojka je fiks, koliko i 0-2 gola na meču Atirau - Kaspij.

Domaćin nema visoke ambicije, „ušuškao“ se u sredini tabele i neće se truditi da potroši mnogo energije sa davljenikom koji će se grčevito braniti.