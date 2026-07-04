Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – KAZAHSTAN 1: Tobolu derbi začelja

Ж. Урошевић

04. 07. 2026. u 09:38

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* Atirau i Kaspij drže mreže pod ključem

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – КАЗАХСТАН 1: Тоболу дерби зачеља

Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

16. KOLO

subota, 

ALTAJ - TOBOL 2

Kairat - Okzetepes 1

nedelja, 

Kizilžar - Dželimaj 1X

Aktobe - Žetisu X

ATIRAU - KASPIJ 0-2

Kaisar - Irtiš 1

Ordabasi - Ulitau 1-1

Tobol je u poslednja tri kola bio znatno vredniji i uspešniji od Altaja, kome se ne piše dobro u ovom duelu iako će ga dočekati pred svojim navijačima.

Dvojka je fiks, koliko i 0-2 gola na meču Atirau - Kaspij.

Domaćin nema visoke ambicije, „ušuškao“ se u sredini tabele i neće se truditi da potroši mnogo energije sa davljenikom koji će se grčevito braniti.

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