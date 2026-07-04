Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – KINA 1: Šenhua „rešeta“ po protivnicima

Ж. Урошевић

04. 07. 2026. u 09:37

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* Dalijan "žedan" bodova

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – КИНА 1: Шенхуа „решета“ по противницима

Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

16. KOLO

subota, 

Liaoning - Čongking 2-3

Kingdao VK - Šangaj Port GG

Peking Guan - Šandong 3+

DALIJAN - VUHAN FT 1

Tianđin - Šenžen 1

nedelja, 

Kingdao H. - Čengdu GG&3+

ŠANGAJ ŠENHUA - ŽIĐING 1&3+

Dalijan je treći. Pobedu koju već dva kola nema, morao bi da pojuri protiv rivala koji se nalazi na drugom kraju tabele. Kec je fiks.

Ekipi Šangaja Šenhue, predvođenoj najboljim napadačima u ligi, neće teško pasti da okršaj sa Žiđingom rasplamsa i ukrasi golovima. Četiri pogotka u metu na nedavnom gostovanju Dalijanu, samo su potvrda prave forme sa kojom bi domaćin mogao i do bodova.

Tijanđin je „fenjeraš“, ali se na svom terenu u poslednjem mečom pretvorio u tigra i osvojio bodove. Novo iznenađenje mogao bi da priredi u duelu sa prosečnim rivalom kakav je Šenžen.

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