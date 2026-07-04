ZORAN MANOVIĆ: Heken nezaustavljiv
* Bivši fudbaler Asiriske, tipuje Švedsku 1
MOJ TIP
subota,
Degerforš - Malme 2
Halmštad - Vasteras 1X
nedelja,
Geteborg - AIK X
Kalmar - Ergrite 1
ELFSBORG - HAMARBI 1
ponedeljak,
Bromapojkarna - GAIS 1X
HEKEN - ĐURGARDEN 1
Većina ljubitelja fudbala u Švedskoj čeka da se Malme probudi i dostigne nivo partija iz prethodnih sezona. I ja verujem da će se to desiti, tipujem dvojku na okršaju sa prosečnim Degerforšom u gostima.
Heken deluje da je nezaustavljiv, savladaće Đurgarden kod kuće.
Elfsborg igra dobro i lepršavo, trebalo bi da osvoji tri boda na domaćem terenu protiv Hamarbija.
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