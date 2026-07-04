ZORAN MANOVIĆ: Heken nezaustavljiv

* Bivši fudbaler Asiriske, tipuje Švedsku 1

Credit: Stefan Jerrevĺng/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Degerforš - Malme 2

Halmštad - Vasteras 1X

nedelja,

Geteborg - AIK X

Kalmar - Ergrite 1

ELFSBORG - HAMARBI 1

ponedeljak,

Bromapojkarna - GAIS 1X

HEKEN - ĐURGARDEN 1

Većina ljubitelja fudbala u Švedskoj čeka da se Malme probudi i dostigne nivo partija iz prethodnih sezona. I ja verujem da će se to desiti, tipujem dvojku na okršaju sa prosečnim Degerforšom u gostima.

Heken deluje da je nezaustavljiv, savladaće Đurgarden kod kuće.

Elfsborg igra dobro i lepršavo, trebalo bi da osvoji tri boda na domaćem terenu protiv Hamarbija.