TIP PREDLAŽE – BELORUSIJA 1: Neman prekida rasprodaju
* Torpedo i Islač ne žele da se štede
14. KOLO
subota,
Vitebsk - Dnjepar M. 1X
NEMAN - ARSENAL Dž. 1
nedelja,
Belšina - Beranoviči 0-2
TORPEDO Ž. - ISLAČ GG
Neman mora da zaustavi rasprodaju bodova, koja traje dva kola. Sada ima imperativ da savlada Arsenal.
Sva tri znaka moguća su u derbiju kola između Torpeda i Islača, koji igraju ofanzivno, pa je gol-gol najbolji izbor.
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