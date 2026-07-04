Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – BELORUSIJA 1: Neman prekida rasprodaju

Ж. Урошевић

04. 07. 2026. u 09:41

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* Torpedo i Islač ne žele da se štede

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – БЕЛОРУСИЈА 1: Неман прекида распродају

Lobeca/Felix Schlikis / imago sportfotodienst / Profimedia

14. KOLO

subota, 

Vitebsk - Dnjepar M. 1X

NEMAN - ARSENAL Dž. 1

nedelja, 

Belšina - Beranoviči 0-2

TORPEDO Ž. - ISLAČ GG

Neman mora da zaustavi rasprodaju bodova, koja traje dva kola. Sada ima imperativ da savlada Arsenal.

Sva tri znaka moguća su u derbiju kola između Torpeda i Islača, koji igraju ofanzivno, pa je gol-gol najbolji izbor.

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