TIP PREDLAŽE ZA SREDU: Ženski fudbal - poslastica za muškarce
* Danas od osam izdvojenih parova, kod polovine se uzdamo u dame
NAŠ PREDLOG:
13.00: Škendrija - Tikveš 2-3 (2.00)
14.00: GADAFI - POLIS DžINjA 1 (2.55)
17.00: Strazbur (Ž) - St. Etjen (Ž) 1 (2.00)
18.00: ASANE (Ž) - ROA (Ž) 3+ (1.50)
19.30: Sao Paulo U21 - Fortaleza U21 1 (1.60)
21.00: VALERENGA (Ž) - ST. PELTEN (Ž) 4+ (1.90)
21.00: Pariz (Ž) - Benfika (Ž) 1 (1.75)
23.30: Palmeiras - Vitorija 1-1 (1.70)
