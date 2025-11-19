Tip fudbal

TIP PREDLAŽE ZA SREDU: Ženski fudbal - poslastica za muškarce

Žarko Urošević

19. 11. 2025. u 09:40

* Danas od osam izdvojenih parova, kod polovine se uzdamo u dame

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG:

13.00: Škendrija - Tikveš  2-3  (2.00)

14.00: GADAFI - POLIS DžINjA 1  (2.55)

17.00: Strazbur (Ž) - St. Etjen  (Ž)  1  (2.00)

18.00: ASANE (Ž) - ROA (Ž)  3+   (1.50)

19.30: Sao Paulo U21 - Fortaleza U21  1  (1.60)

21.00: VALERENGA (Ž) - ST. PELTEN (Ž)  4+  (1.90)

21.00: Pariz (Ž) - Benfika (Ž)   1   (1.75)

23.30: Palmeiras - Vitorija  1-1  (1.70)

