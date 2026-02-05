Region

TRESE SE CELA ALBANIJA: Tlo se ne smiruje od sinoć - Prvi zemljotreas bio najjači

Ana Đokić

05. 02. 2026. u 07:55

NEKOLIKO zemljotresa pogodilo je Albaniju nakon prvog koji je bio jačine 4,1 stepen Rihtera, izvestio je Republički seizmološki zavod Srbije.

ТРЕСЕ СЕ ЦЕЛА АЛБАНИЈА: Тло се не смирује од синоћ - Први земљотреас био најјачи

Foto: Novosti

Prema dostupnim informacijama, prvi zemljotres dogodio se sinoć oko 20 sati, a nakon njega usledio je novi već oko 23 časa i to jačine 4 stepena Rihtera.

Oba su se dogodila u severnom delu Albanije, kod mesta Baban, prvi na dubini od dva, a drugi na dubini od šest kilometara.

Nakon toga, usledio je novi zemljotres oko 20 do tri ujutru, jačine 2.9 stepeni Rihtera relativno blizu prva dva, ali nadomak granice sa Grčkom, na dubini od pet kilometara.

Četvrti potres odigrao se oko četiri ujutru i bio je malo južnije od prva tri.

Kako beleže parametri, on je dostigao jačinu 2.8 stepena Rihtera, a epicentar je detektovan na dubini od pet kilometara.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO:

ANDRIJANA NEŠIĆ O TUŽBI EMIRA KUSTURICE: Ovo je progon slobodne reči

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!

KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!