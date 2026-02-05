SKANDAL NA N1: Aida Ćorović otpužila Srbiju za fašizam i najstrašnije zločine u Hrvatskoj, BiH i na (tzv.) Kosovu
BLOKADERSKA ideološkinja Aida Ćorović je na N1 televiziji iznela gnusne laži o Srbiji i srpskom narodu.
Ona je optužila Srbiju za fašizam i najstrašnije zločine u Hrvatskoj, BiH i na (tzv.) Kosovu.
- Mi smo doživeli fašizam krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina kada je svom silinom udario na naša vrata i da budemo sasvim jasni - najstrašniji zločini, od Hrvatske pa do (tzv.) Kosova, su počinjeni pod četničkom ikonografijom! I mi od devedesetih do danas viđamo tu ideologiju - rekla je ona.
