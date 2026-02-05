SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Bogdan Bogdanović neće u Partizan

Zakuvalo se u NBA ligi kada su u pitanju trejdovi, jer za dan ističe rok, gde će mnoge ekipe pokušati da se konsoliduju i naprave dodatnu selekciju.

FOTO: Profimedia

Videli smo već veliki trejd u kojem je Entoni Dejvis poslat iz Dalasa u Vašington, a sada imamo jedan posebno zanimljiv kada su u pitanju Srbi koji su u NBA. Naime, u trejdu u kojem su bila uključena tri tima - Toronto, Los Anđeles Klipersi i Bruklin, odlučeno je da Kris Pol dođe u Toronto, koji vodi Darko Rajaković, sa druge strane, ono što je posebno zanimljivo, u čitav trejd je umešan i Vanja Marinković, jer je Bruklin odlučio da trejduje prava na njega u Los Anđeles Kiperse. Tako, bar hipotetički, Vanja Marinković je poslat kod Bogdana Bogdanovića.

Ipak, ni sudbina Bogdana Bogdanovića nije sigurna u Klipersima, jer je tim odlučio da ga trejduje, a videćemo šta će na kraju biti odluka i da li će biti nekih poteza po tom pitanju poslednjeg dana trejdova u NBA ligi. Jedno je sigurno i nažalost razočaravjuće za navijače Partizana je da još jedan određeni period kapiten Srbije neće u Humsku.

A evo i zbog čega! Ovo mu je osma NBA sezona, a deset ih je potrebno za penziju. Naime, Bogdan Bogdanović je posle Partizana i Fenerbahčea gde je ostavio veliki trag došao 2017. godine u Sakramento. Odigrao je tu tri sezone, pa pet u Atlanti i došao u Kliperse. To znači da mu do desete sezone nedostaju ipak još dve sezone.

Inače, NBA penzija je važna iz više razloga. Svaki NBA igrač posle deset sezona u ligi ima naknadu od 8.500 dolara mesečno ako bude tražio da mu se penzija isplaćuje pre 45. godine. Ipak ako recimo odluči da ode u penziju sa 62 godine dobio bi 215.000 dolara godišnje, tj. skoro 18.000 dolara mesečno.

Uz to dolazi i doživotno zdravstveno osiguranje kako za Bogdana tako i za njegovu porodicu. Upravo ovaj paket je razlog što veliki broj košarkaša pristaje na veteranske minimume kasnije u karijeri.

Zato je vrlo teško zamisliti da će se Bogdan Bogdanović pre nego ispuni uslove za NBA penziju vratiti u Partizan ili Evropu.