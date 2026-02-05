SRBIN JE OBORIO NOVI REKORD! Nikola Jokić drugi na večnoj listi svih vremena, samo je jedan čovek ispred njega (VIDEO)

Prvi put od početka sezone u NBA ligi ekipa iz Kolorada je pretrpela tri poraza zaredom.

Foto AP

Odigrali su u Medison Skver Gardenu Denver i Niksi meč za pamćenje. Promašili su Negetsi pobedu u finišu četvrte četvrtine, izborili produžetak posle 48 minuta košarke, a tokom dodatnih pet minuta Niksi su slavili sa 134:127.

Nikola Jokić je uprkos tzv. restrikciji minuta zbog nedavnog povratka na parket, u meču koji je trajao 58 minuta, odigrao skoro 45 i za to vreme ubacio 30 poena, dodao 14 skokova i 10 asistencija, za prvi tripl-dabl od povratka, ujedno i prvi u 2026. godini.

Opet je Srbin ispisao istoriju NBA lige. Nastavlja da učvršćuje ​​svoje mesto među košarkaškim velikanima svih vremena.

Ima 181 tripl-dabl kao Oskar Robertson, dugi je po učinku u istoriji NBA lige, samo je Rasel Vestbruk ispred njega sa 207. Jokiću je za 181 bilo potrebno da odigra 781 meč u regularnom delu sezone, Robertsonu 1039.

Nikoli sada nedostaje samo jedan tripl-dabla da prestigne Robertsona na drugom mestu večne liste košarkaša sa najviše tripl-dabl utakmica. Potom kreće u poteru na lidera Rasela Vestbruka, koji ih ima 207 u regularnom delu sezone. Medžik Džonson je ostao na 138, Lebron Džejms ima 122, Džejson Kid 107, Luka Dončić 85, Džejms Harden 82, Vilt Čemberlen 78, a Domantas Sabonis 68.

Srbin prosečno beleži tripl-dabl po utakmici - 29,1 poena, 12,1 skoka i 10,5 asistenciju, što je daleko bolje od njegovih konkurenata. Jokić je prošle sezone sakupio 34 tripl-dabla, dok je ove stigao do 17 . Utisak je da bi mogao da nadmaši prošlu sezonu. Videćemo koliko je realno da prestigne Rasela Vestbruka ove sezone, ali sledeće će to već biti izvesno. Nekadašnji MVP i dugogodišnji Ol-star igrač mu trenutno beleži za 26 tripl-dablova i potera se nastavlja. Upravo je Vestbruk rekorder i u ovoj kategoriji, pošto je u sezoni 2016/17 upisao neverovatnih 42 tripl-dabla. Nikola Jokić je prošle sezone imao 34 i to mu je donelo drugu poziciji na ovoj listi.