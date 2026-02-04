SVI U NEVERICI: Evo šta je iznenadno uradio turski predsednik Redžep Tajip Erdogan!

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan je iznenadio mnoge svojim potezom.

Foto: Profimedia/Emmanuel DUNAND

Jer, nije bio politički - već fudbalski. I to usred jednog od najbizarnijih kolapsa fudbalskih transfera u skorašnjoj istoriji.

Kao što su vam "Novosti" već javile u utorak, prelazak svetskog šampiona N'Goloa Kantea u Fenerbahče propao je u poslednjem trenutku, bar je tako delovalo tada, kada je turski klub optuživao saudijski Al-Itihad za administrativne greške koje su do toga dovele, a onda, dan kasnije, "Erdogan-šok".

Naime, danas je turski provladin list Hurijet objavio:

- Postalo je poznato da je predsednik Redžep Tajip Erdogan intervenisao tokom svoje posete Saudijskoj Arabiji i pomogao u rešavanju transfera N'Gola Kantea. Predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran, koji je zvanično potvrdio u ponoć da je transfer ipak obavljen, takođe je jutros izdao saopštenje u kojem se zahvaljuje predsedniku Erdoganu na doprinosu - objavio je pomenuti list.

Didije Drogba i Ngolo Kante / FOTO: Profimeda

Erdogan je, izgleda, povukao potez koji nije baš najjasniji u ovom trenutku, jer je, zvanično posmatrano, prošao rok za obavljanje transfera (zbog čega su u "Feneru" i bili jako besni, jer su mislili da su sve uradili kako treba, da bi izostao adekvatan administrativni odgovor njihovih kolega iz Saudijske Arabije), ali je turski predsednik nekako uspeo da, dan posle završetka zimskih prelaznog roka - obezbedi da se prelazak čuvenog Francuza ipak desi.

Kako? Nije baš najasnije, ali čim Turci slave taj uspeh - mora biti da je Kante zaista postao "Fenerov"...

A evo šta se desilo pre te Erdoganove intervencije:

Fenerbahče je isprva postigao dogovor sa Al-Itihadom da potpiše Kantea za četiri miliona evra, dok je u suprotnom smeru Jusef En-Nesiri trebalo da pređe u saudijski klub kao deo razmene igrača. I...

Sve je isprva izgledalo savršeno.

Kante je prošao lekarske preglede u Saudijskoj Arabiji i već nije bio na spisku Al-Itihada za utakmicu protiv Al-Nađme u nedelju, što je sugerisalo da je transfer blizu završetka. Sa druge strane, En-Nesiri je počeo utakmicu u turskoj Super ligi protiv Kodžaelispora u ponedeljak, ali se navodno oprostio od saigrača nakon tog meča.

A onda...



Ključna greška



Fenerbahče je u utorak u zoru objavio da razmena igrača - u kojoj je marokanski napadač Jusef En-Nesiri trebalo da se pridruži Al-Itihadu - nije mogla da bude završena u ponedeljak zbog administrativnih grešaka koje je napravio saudijski klub.

"Zbog pogrešnog unosa relevantnih informacija u TMS (Sistem za podudaranje transfera) od strane drugog kluba, postupci nisu mogli biti završeni u roku za registraciju transfera, iz razloga koji su van kontrole našeg kluba", saopštio je Fenerbahče, dodajući da je posvetio "pedantnu pažnju svakom detalju".



Očajnički pokušaji kod FIFA i prst uprt u rivala







"Zatražili smo produženje roka, naš klub je vodio neophodne razgovore sa FIFA i preduzeti su svi koraci da se reši proces", dodao je Fenerbahče, zaključujući. "Uprkos tome, tokom procesa koji je bio u toku, onaj drugi klub nije uspeo da završi procedure, i to bez pružanja bilo kakvog obrazloženja!".



A onda...



Fenerbahče je iamo mogućnost da čeka i dovede Kantea kao slobodnog igrača na leto, ali, pitanje da li bi tada to uopšte hteo.

Sam Ngolo nije imao dilemu: francuski 34-godišnjak je dogovorio lične uslove sa turskim gigantom i spremao se da poleti za Istanbul kada je prvobitna administrativna greška Al-Itihada upropastila transfer. Posle Erdoganove međunarodne fudbalske intervencije - on je postao član "Fenera".

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan / Foto: Profimedia



Fenerbahčeu "gori pod nogama"



Fenerbahče juri svoju prvu titulu u Turskoj nakon 12 godina. U prelaznom roku doveo je još jednog francuskog reprezentativca, vezistu Matea Genduzija, koji se nada da će ponovo zauzeti mesto u nacionalnom timu pred Svetsko prvenstvo. U Feneru su baš i hteli da ga "upare" sa centralnim vezistom koji je osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine i bio jedna od ključnih figura u osvajanju Premijer lige i Lige šampiona sa Čelsijem, ali iako se činilo da je to samo "sanak pusti", Erdogan je svojim potezom - obezbedio pojačanje koje će čuveni klub možda stvaro vinuti do titule.

A posle 20 odigranih kola (od 34 ukupno), Galatasaraj ima tri boda prednosti u odnosu na novi Kanteov klub...

