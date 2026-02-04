TRAMP SE OGLASIO O PUTINU: "Održao je reč..."

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je ruski predsednik Vladimir Putin ''održao reč'' tako što ruska vojska nije napala ukrajinske gradove nedelju dana, čak i nakon što je Moskva izvela najveći napad raketama i dronovima u ovoj godini na Kijev.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Održao je reč. Znate, to je jedna sedmica, prihvatićemo bilo šta, jer tamo je sada zaista hladno - rekao je Tramp, preneo je Si-En-En.

On je naveo da bi voleo da je Rusija produžila pauzu u napadima.

Prethodno je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio da je Rusija tokom noći napala sa 450 dronova i preko 60 raketa, uključujući balističke, energetske objekte i stambene kuće u Kijevu, Dnjepru, Harkovu, Sumiju, Odesi i drugim regionima, iako je temperatura u Ukrajini više od 20 stepeni ispod nule Celzijusa.

On je na svom nalogu na mreži Iks naveo i da je Moskva čekala da temperature padnu pre nego što je napala energetski sistem Ukrajine.

"Ni očekivani diplomatski pregovori u Abu Dabiju ove nedelje, niti njegova obećanja SAD, nisu sprečili ruskog predsednika Vladimira Putina da nastavi teror nad običnim ljudima tokom najsurovije zime", napisao je Sibiha.

BONUS VIDEO:

Ovako izgleda izgradnja pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom

