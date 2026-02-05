OLIMPIJSKI TIKET: Zahuktava se takmičenje u karlingu
GLAVNI grad mode Milano od juče je centar sveta i kad je reč o zimskim sportovima. Iako se ZOI 2026 zvanično otvaraju u petak pojedina takmičenja počela su u sredu.
Nastavlja se takmičenje u karlingu, u konkurenciji miks dublova. Redakcija Tipa je za vas pripremila sledeći tiket:
Svi mečevi počinju u 10.05
Švedska - Češka 1 (1,17)
Južna Koreja - Italija 2 1 (1,08)
Norveška - SAD 1 (2,25)
Ukupna kvota: 4,80
Kao i u prvoj rundi Švedska ne bi trebalo da ima nikakvih problema, kao što je u prvom kolu nadigrala Južnu Koreju sada joj je rival autsajder Češka.
Nakon što je na otvaranju posle tesne borbe savladala Norvešku, Velika Britanija, koju predstavlja škotski par Dods/Mouat trebalo bi da ima nešto lakši posao protiv debitanta Estonije koja juče nesrećno izgubi od Švajcarske u dodatnom endu.
Domaćin Italija, aktuelni olimpijski prvak, je apsolutni favorit protiv Južne Koreje, a najneizvesnije biće u duelu selekcija SAD i vicešampiona Norveške, čiji muški deo dubla Magnusen je podbacio u prvom duelu protiv Velike Britanije, pa su možda i zbog toga kladionice ulogu favorita dodelile svetskim šampionima iz 2023. godine.
