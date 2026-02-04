POTPUNO NOVA ŽELEZNIČKA TRASA: Obišli smo radove na izgradnji pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom (VIDEO)

UVELIKO teku radovi na velikom infrastrukturnom projektu u okviru priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. U toku je izgradnja novog kraka gradske železnice, koji će povezivati aerodrom "Nikola Tesla" i budući nacionalni stadion u Surčinu, sa magistralnom prugom Beograd-Novi Sad.

Foto: Novosti

Potpuno nova železnička trasa duga 18 kilometara biće dvokolosečna i obezbediće saobraćaj putničkih vozova sa tri stajališta i jednom stanicom.

Radovi su počeli kod stanice Zemun polje, odakle je izdvojena nova trasa. Tu je u toku izgradnja prvog infrastrukturnog projekta na trasi vijadukta, za koji je građevinska dozvola izdata u julu 2025. godine.

Ovaj vijadukt će omogućiti povezivanje postojeće pruge sa novom trasom kroz posebne konstrukcije za svaki pravac. U stanici Zemun polje biće iskorišćeni postojeći koloseci za integraciju sa novom prugom.

Ekipa "Novosti" obišla je radove na izgradnji ovog za Beograđane i sve turiste koji dolaze u našu zemlju, kao i one koji će doći upravo zbog specijalizovane izložbe Ekspo 2027, veoma važnog infrastrukturnog projekta, celom njegovom dužinom.

U priloženom videu i kadrovima zabeleženim dronom, pogledajte kako teku radovi na izgradnji ove pruge: