POTPUNO NOVA ŽELEZNIČKA TRASA: Obišli smo radove na izgradnji pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom (VIDEO)
UVELIKO teku radovi na velikom infrastrukturnom projektu u okviru priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. U toku je izgradnja novog kraka gradske železnice, koji će povezivati aerodrom "Nikola Tesla" i budući nacionalni stadion u Surčinu, sa magistralnom prugom Beograd-Novi Sad.
Potpuno nova železnička trasa duga 18 kilometara biće dvokolosečna i obezbediće saobraćaj putničkih vozova sa tri stajališta i jednom stanicom.
Radovi su počeli kod stanice Zemun polje, odakle je izdvojena nova trasa. Tu je u toku izgradnja prvog infrastrukturnog projekta na trasi vijadukta, za koji je građevinska dozvola izdata u julu 2025. godine.
Ovaj vijadukt će omogućiti povezivanje postojeće pruge sa novom trasom kroz posebne konstrukcije za svaki pravac. U stanici Zemun polje biće iskorišćeni postojeći koloseci za integraciju sa novom prugom.
Ekipa "Novosti" obišla je radove na izgradnji ovog za Beograđane i sve turiste koji dolaze u našu zemlju, kao i one koji će doći upravo zbog specijalizovane izložbe Ekspo 2027, veoma važnog infrastrukturnog projekta, celom njegovom dužinom.
U priloženom videu i kadrovima zabeleženim dronom, pogledajte kako teku radovi na izgradnji ove pruge:
Preporučujemo
PRELAZE NA CRNE SVINjE: Zašto je došlo do ove promene u proizvodnji mesa?
04. 02. 2026. u 06:30
AKO NE VOLITE SVOJ POSAO - DOBRODOŠLI STE: Jedan grad traži baš takve ljude
03. 02. 2026. u 23:10
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"ANUŠKA JE VEĆ PROLILA ULjE..." Medvedev: Zelenski je osuđen na propast
ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski je osuđen na propast, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev medijima.
01. 02. 2026. u 14:56
"UBIĆU SE, HOROR!" Marija otkrila dugo čuvanu tajnu: "Rođena sam bez..."
"JA ću da se ubijem, znači horor!"
01. 02. 2026. u 09:13
Komentari (0)