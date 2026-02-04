Ekonomija

POTPUNO NOVA ŽELEZNIČKA TRASA: Obišli smo radove na izgradnji pruge koja će povezivati aerodrom sa centrom i nacionalnim stadionom (VIDEO)

В.Н.

04. 02. 2026. u 07:00

UVELIKO teku radovi na velikom infrastrukturnom projektu u okviru priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027. U toku je izgradnja novog kraka gradske železnice, koji će povezivati aerodrom "Nikola Tesla" i budući nacionalni stadion u Surčinu, sa magistralnom prugom Beograd-Novi Sad.

ПОТПУНО НОВА ЖЕЛЕЗНИЧКА ТРАСА: Обишли смо радове на изградњи пруге која ће повезивати аеродром са центром и националним стадионом (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Potpuno nova železnička trasa duga 18 kilometara biće dvokolosečna i obezbediće saobraćaj putničkih vozova sa tri stajališta i jednom stanicom. 

Radovi su počeli kod stanice Zemun polje, odakle je izdvojena nova trasa. Tu je u toku izgradnja prvog infrastrukturnog projekta na trasi vijadukta, za koji je građevinska dozvola izdata u julu 2025. godine. 

Ovaj vijadukt će omogućiti povezivanje postojeće pruge sa novom trasom kroz posebne konstrukcije za svaki pravac. U stanici Zemun polje biće iskorišćeni postojeći koloseci za integraciju sa novom prugom. 

Ekipa "Novosti" obišla je radove na izgradnji ovog za Beograđane i sve turiste koji dolaze u našu zemlju, kao i one koji će doći upravo zbog specijalizovane izložbe Ekspo 2027, veoma važnog infrastrukturnog projekta, celom njegovom dužinom. 

U priloženom videu i kadrovima zabeleženim dronom, pogledajte kako teku radovi na izgradnji ove pruge: 

