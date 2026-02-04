ODBRANA MINISTRA SELAKOVIĆA: U ovom besmislenom postupku izaći ćemo kao pobednici - napisali 1.700 tekstova o aferi koju su izmislili

PRVO ROČIŠTE na suđenju u slučaju Generalštab održano je u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici.

Optuženi se izjasnili da nisu krivi

Optuženi u slučaju Generalštab - ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović - danas su se pred sudom izjasnili da nisu krivi i odbacili navode optužnice.

Na pitanje sudije da li želi da se pozove na imunitet, Selaković je rekao da ne želi, na šta je sudija naveo da će Vladi uputiti dopis jer i Vlada treba da se izjasni o tome, pošto može da traži da se Selakoviću uspostavi imunitet.

Đukanović: Ubeđen sam da ćemo u ovom besmislenom postupku izaći kao pobednici

Nakon ročišta, novinarima se ispred Specijalnog suda obratio advokat ministra Nikole Selakovića Vladimir Đukanović.

- Bez obzira što je ovde neko spremio političke performanse i pokušao da napravi da bude proces kao što je Ozna 1946. godine spremala suđenje, da dovodi ovde publiku da nas gađa i vređa, mislim da je zaista po prvi put se čulo nešto od strane odbrane. To je bilo zaista veoma kvalitetno i to je u potpunosti osporilo optužni predlog, koji inače u istoriji pravosuđa mislim da nije nešto besmislenije napisano. Ono što moram da konstatujem, imali ste i sami prilike da pročitate optužni predlog, ako je zloupotreba službenog položaja, jasno je da kod nekoga mora da bude korist ili je načinjena šteta. Niti ima bilo kakve štete, a još manje ima da je neko dobio bilo kakvu korist. Jedina šteta je napravljena Republici Srbiji, zato što jedan unosan posao koji je mogao da bude za ovu državu i nešto što je moglo da popravi naše odnose sa SAD, je tako uništeno. Navikli smo da se vode takve kampanje. Ono što je zastrašujuće jeste da je 1.700 negativnih tekstova do sada izašlo o ovom postupku. Jezivo je i to da neki mediji pre dobiu optužni predlog nego što mi branioci dobijemo i to po dve, tri nedelje. U svakom slučaju, ubeđen sam da ćemo u ovom besmislenom postupku izaći kao pobednici, što čini mi se danas na ovom prvom glavnom pretresu smo i učinili - rekao je Đukanović.

Kako ističe, ključni argument je u tome što ne postoji nikakvo delo, ne postoji šteta, ne postoji korist.

- Jezivo je da se neki mediji ne bave streašnim krivičnim delima, koja su se dešavala, ali 1.700 tekstova znaju da napišu o aferi koju su izmislili. Apsolutno se vidi da je to politički motivisano napravljen optužni predlog - navodi advokat.

Ministar u sud stigao u pratnji advokata

Ministar Selaković stigao je nešto pre 10 časova u Specijalni sud. Ministar je stigao u pratnji svojih branilaca, među kojima su advokati Igor Isailović i Strahinja Vujović, kao i Vladimir Đukanović.

Blokaderi divljaju ispred Specijalnog suda

Ispred Specijalnog suda okupili su se blokaderi, predvođeni Srđanom Milivojevićem, koji divljaju ispred suda. Skandiraju, vređaju... Kao i nebrojeno puta do sada, ometaju građane, onemogućavajući im da se normalno kreću.

Nekolicina njih blokirala je saobraćaj u Ustaničkoj ulici.

"Gone ljude koji nisu uzeli dinara"

Podsetimo, zajedno sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem u ovom slučaju optuženi su Slavica Jelača, v.d. sekretara Ministarstva kulture, Goran Vasić v.d direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandar Ivanović v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Podsetimo, nedavno je o ovom slučaju gostujući u jutarnjem programu televizije Blic govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je tom prilikom pomenuo da ništa nije uradio protiv naroda i države.

- Moje je da ukažem na nemoral, a drugi organi treba da rade svoj posao. Oni oko Generalštaba gone ljude koji nisu uzeli dinara. Ja samo kažem da je to moja ideja, i ništa nisam uradio protiv naroda i države. Ovako ćemo da imamo ruševinu. Ja nemam problem sa tim, preuzimam svu odgovornost. Imam apsolutnu odgovornost i čekam da podignu optužnicu protiv mene, svima ću da dam pomilovanje, samo ću ja da preuzmem odgovornost. Kažu da sam kritikovao ove dve žene iz Zavoda za zaštitu spomenika, jesam. Za mene je veoma važno - ja sam takav kao čovek i predsednik republike. Ja se ne dodvoravam nikome. Jedino gde su ovi moji pogrešili, ne razumem zašto nisu odmah išli na leks specijalis. Ponosim se svim što sam radio. Podrška za Beograd na vodi bila je 27 posto, sada je 76 posto ljudi. Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima - naveo je Vučić.

