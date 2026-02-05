UKRAJINSKE trupe prijavljuju prekide interneta nakon što je počeo proces verifikacije Starlinka.

Prema njegovim rečima, „Starlinkovi generalno rade, ali neki korisnici doživljavaju prekide sa svojim terminalima.“

U međuvremenu, ruske vojne javne grupe prijavljuju široko rasprostranjene prekide interneta na i blizu linija fronta za obe vojske.

Podsećanja radi, nakon što je Rusija koristila dronove na Starlinku, Ukrajina je pokrenula proceduru verifikacije terminala koje koriste ukrajinske oružane snage kako bi isključila ruske sa satelita.

Ranije je Ministarstvo digitalnog razvoja, komunikacija i masovnih medija objasnilo kako Ukrajinci mogu da verifikuju Starlink terminale.

Ranije smo sumirali rezultate prethodnog dana. Prema Dubokoj državi, ukrajinske oružane snage su povratile polovinu Kupjanska u Harkovskoj oblasti. Jugoistok grada je ušao u plavu zonu, označenu sa „oslobođeno“.

U međuvremenu, neprijatelj je napredovao dalje od Pokrovska u Donjeckoj oblasti prema Grišinu, kao i duž autoputa za Slavjansk.

