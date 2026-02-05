Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri kvote koje LAGANO DOLAZE

Olja Mrkić

05. 02. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ: Тип предлог за сигурица тикет са три квоте које ЛАГАНО ДОЛАЗЕ

Foto: Profimedia

Opet su naši tipsteri bili uspešni u rubrici "lagano dolazi". Inter, Štutgart i Lion opravdali su uloge favorita i doneli onome ko nas je poslušao dva i po puta uloženi novac.

Taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Četvrtak

11.30 Šamaki - Karabag 2 (1.30)
20.30 Anderleht - Antverpen 1 (1.26)
21.10 Akrington - Salford X2 (1.34)

Ukupna kvota: 2.19

