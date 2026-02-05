JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri kvote koje LAGANO DOLAZE
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Opet su naši tipsteri bili uspešni u rubrici "lagano dolazi". Inter, Štutgart i Lion opravdali su uloge favorita i doneli onome ko nas je poslušao dva i po puta uloženi novac.
Taj dobitni tiket pogledajte na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
Četvrtak
11.30 Šamaki - Karabag 2 (1.30)
20.30 Anderleht - Antverpen 1 (1.26)
21.10 Akrington - Salford X2 (1.34)
Ukupna kvota: 2.19
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
03. 02. 2026. u 08:24
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
03. 02. 2026. u 08:08 >> 09:22
BOLONjA JE RANjIVA NA SVOM TERENU: "Rosoneri" (ne)očekivano u trci za Skudeto
03. 02. 2026. u 06:30 >> 22:39
GROBARI SE TUKLI SA POLjSKIM HULIGANIMA! Tuča navijača o kojoj priča Evropa (FOTO)
Jedna tuča navijača izazvala je veliku pažnju među evropskim huliganima.
04. 02. 2026. u 18:55
KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!
Najnovije vesti iz sporta - liče na one iz 2020, kada se SARS-CoV-2 virus raširio planetom, a epidemija "buknula" u Italiji.
04. 02. 2026. u 15:57
POTVRĐENO! Zvezda dovela reprezentativca Srbije!
Fudbalski klub Crvena zvezda doveo je veliko pojačanje.
04. 02. 2026. u 15:44
Komentari (0)