KAKVA DRAMA! E, to je Nikola Jokić, ali... (VIDEO)

05. 02. 2026. u 06:00

LUDNICA u Njujorku!

КАКВА ДРАМА! Е, то је Никола Јокић, али... (ВИДЕО)

Novi poraz Denvera, ovaj put posle velike borbe i čak dva produžetka u čuvenom Medison Skver Gardenu. Njujork je na kraju imao više živaca i sreće 134-127!

Nikola Jokić je na parketu proveo 45 minuta i za to vreme došao do tripl-dabla, ubacio je 30 poena, dodao 14 skokova i 10 asistencija. Bio mu je ovo prvi  tripl-dabl od povratka posle povrede i prvi u 2026. godini.

Srbin se tako izjednačio sa Oskarom Robertsonom na drugom mestu u istoriji NBA po broju tripl-dablova, jedan i drugi imaju 181. Prvi je Rasel Vestbruk sa 207. Ali nažalost to nije pomoglo Denveru da se vrati na pobednički kolosek. Odbrana reketa je i dalje rak rana, a povreda Arona Gordona je tu napravila rupu koju Jokić i Valančiunas ne uspevaju da zakrpe. A treći nema ko.

Da stvar gora, noćas se povredio i Votson, koji je u 4.četvrtini odšepao u svlačionicu, a još uvek se ne zna koliko je stvar ozbiljna. Džamal Marej je odigrao kos jednu odličnu utakmicu, ubacio 39 (6as, 5sk), Hardavej je postigao 19 i to je otprilike to što se tiče Nagetsa.

Kod pobednika najbolji kad je najteže je tradicionalno bio Bronson, sa 42 poena (9as, 8sk), a imao je veliku podršku u Taunsu (24p, 12sk), Anynobiju (20p, 8sk, 4as) i Šemetu (16p).

Nijedan tim nije uspevao da se odlepi na dvocifrenu prednost. Denver je tokom druge četvrtine poveo 51:44, ali je usledila serija Niksa od 11:2 pa je domaćin na pauzu otišao sa plusom od 55:53.

Potom je ekipa iz Kolorada uzvratila raspoloženim Jokićem i povela 70:63, ali su opet Niksi imali rešenje i vratili se u meč.  Usledio je dramatičan finiš. Imao je Denver šansu da povede, Mareja na 13  sekundi do kraja imao šansu, ali je Denver meč uveo u produžetak. Usledila je nova drama. Posle rezultatske klackalice Karl Entoni Tauns je na minut do kraja pogodio za 119:117, Marej je gađao trojku za pobedu skoro na isteku vremena. Nije pogodio, Bridžis je u borbi za skok napravio faul nad Braunom, a ovaj na 0.3 do kraja pogodio oba slobodna bacanja za novi produžetak.

Ali, momentum je bio na strani Njujorka. Odlepio se domaćin u nastavku na +6, a trojkom Mikala Bridžisa i na sedam razlike koliko je i bilo na kraju.

Denver je i dalje na i dalje na 3.mestu Zapada (33-19), a Njujork drugi na Istoku sa 33-18.

Sledeći meč Jokić i družina igraju u subotu u Čikagu pa je za očekivati da će Jokić na “domaćem terenu” i pred hiljadama Srba prikazati svo svoje umeće.

