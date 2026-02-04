Politika

DINKOVA EKIPA DIVLJA U NOVOM SADU: Ponovo ustali protiv srpske crkve (FOTO)

В.Н.

04. 02. 2026. u 10:45

ŠAKA jada pristalica Dinka Gruhonjića i zboraša iz Novog Sada upravo protestuje u Novom Sadu protiv izgradnje nove crkve na Limanu!

Foto: Printscreen/Autonomija

Dinko Gruhonjić, čovek za koga je Srebrenica genocid, a takozvano Kosovo nezavisno, i koji se lično poredio sa ustašlim zločincem Dinkom Šakićem, koji je poznat po klanju Srba, organizovao je još jedno maltretiranje građana Novog Sada.

I ovoga puta njihov glavni problem i ono protiv čega se bore je srpska crkva!

"Možete saditi, nećete graditi!", ispisano je na transparentima koje nose. 

Foto: Printscreen/Autonomija

U pitanju je izgradnja nove crkve na Limanu, pa tako onaj kome smeta sve što je srpsko pod izgovorom da je bolje da tu stoji livada sada pod plaštom "zabrinutih građana" šeta, pišti i nosi profesionalno napravljene transparente.

Takođe, saobraćaj je bio blokiran zbog šetnje.

