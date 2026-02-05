JORGANDŽIJE BOLJE NA STRANI NEGO KOD KUĆE: Betis redovno postiže golove u Kupu Kralja

ATLETIKO gostuje Betisu učetvrtfinalu Kupa kralja.

Atletiko Madrid je pobedio Betis ranije u sezoni, "jorgandžije" su pored toga neporažene na sedam gostovanja, a i to što su primili samo 17 golova u ligi dovoljno govori o tome ko je favorit na današnjem meču.

Real Betis dočekuje Atletiko Madrid u četvrtfinalu Kupa Kralja. Betis u meč ulazi u jakoj formi kod kuće, pobedivši u poslednjih pet utakmica na Kartuhi, privremenom domu dok se renovira njihov "Benito Viljamarin".

S druge strane, Atletiko Madrid je neporažen u poslednjih sedam gostujućih utakmica u svim takmičenjima, što je niz koji traje od prošlog decembra.

To je daleko bolji učinak nego što je skoriji kod kuće. Nakon što su prošle srede na domaćem terenu u Ligi šampiona poraženi od Bode/Glimta rezultatom 2:1, klub iz prestonice je potom u subotu remizirao 0:0 sa skromnim Levanteom u La ligi.

Atletiko je bio uspešniji kada su se ekipe poslednji put sastale, ostvarivši ubedljivu pobedu zahvaljujući golovima u prvom poluvremenu, a takođe imaju solidan skor ovde, pobedivši u tri od poslednjih pet gostovanja u Sevilji. To će uliti pulenima Dijega Simeonea mnogo samopouzdanja uoči ovog četvrtfinala.

Očekuje se da će Atletiko izvesti skoro najjači tim i pohvaliti se jednom od najboljih odbrana u Španiji, koja je primila samo 17 ligaških golova cele sezone. Simeoneovi igrači su obično dobro organizovani i teško ih je slomiti, posebno u nokaut fazi.

Za Betis, ova utakmica dolazi neposredno nakon njihove pobede od 2:1 nad Valensijom u La ligi prošlog vikenda, rezultata koji je istakao njihovu otpornost pošto su sa golom zaostatka stigli do pobede u kasnoj fazi utakmice. Glavni trener Manuel Pelegrini se nada da će njegov tim ponovo pokazati taj duh ovde nakon pet uzastopnih pobeda kod kuće.

Betis će pružiti ozbiljan otpor, ali Atletikova odbrambena snaga i iskustvo u velikim utakmicama mogli bi biti presudni.

S druge strane ne treba izgubiti iz vida da je Betis postizao bar jedan pogodak na 28 od poslednjih svojih 29 utakmica u Kupu, dok je kao domaćin poslednjih devet utakmica u ovom takmičenju došao GG.

