EPSTAJN POHOTNO GLEDA U KAMERU, OTVARA USTA I COKĆE: Isplivali odvratni snimci iz njegovog telefona (FOTO/VIDEO)

NA društvenim mrežama šire se snimci povezani s Džefrijem Epstajnom, osuđenim američkim seksualnim prestupnikom čije su aktivnosti bile predmet velikih istraga i brojnih skandala.

Foto: Printscreen

Na jednom od snimaka vidi se Epstajn kako usmerava veoma čudan pogled u kameru, dok su kasniji kadrovi najverovatnije povezani sa intimnim scenama između odraslih osoba.

Zbog izuzetno osetljivog i eksplicitnog sadržaja, mnogi delovi objavljenih snimaka su zatamnjeni.

Hoy se publico todos los archivos

Jeffrey Epstein

Descargarlos aqui 🎥🌏https://t.co/oZJGJPkRsa

💦🫂🌼🌎https://t.co/OnV3oyJEmE pic.twitter.com/oOK2R5GmL8 — Chris Lubke (@BlueKirsch) February 4, 2026

Objavljeni milioni novih Epstajnovih dosijea

Podsetimo, Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstina, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara „sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplenjene sa Epstinovih uređaja, ali koje on nije snimio“.

Spominje se i Srbija i region

Među novim fajlovima Džefrija Epstina pojavljuju se šokantni navodi koji direktno spominju Srbiju i region - od prepiski u kojima se nude devojke iz Srbije, preko pasoša i ličnih podataka manekenki do komunikacije koje dovode u vezu i dobro poznate političare sa ovih prostora.

U fajlovima se pojavljuje necenzurisani pasoš Republike Srbije, uključujući ime, adresu i druge lične podatke jedne devojke iz naše zemlje.

Ime srpske manekenke, označeno u dokumentima kao "B.B.", pojavljuje se više puta. Ona je ranije učestvovala u srpskom TV šou programu 2011. godine.

U fajlovima se nalaze i neke njene fotografije, uključujući jednu na kojoj je vidljiva njena imejl adresa, prikazana uz fotografije drugih ličnosti i javnih figura poput Bila Gejtsa i Džefrija Epstina.

Važna napomena: Prisutnost imena srpske manekenke u fajlovima ne implicira da je bila žrtva ili da je učestvovala u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti. Dokumenti samo pokazuju da su njeni lični podaci podeljeni od strane treće strane.

Spomenuti mnogi poznati: Bil Gejts, princ Endru, bivši britanski ambasador u SAD...

U jednom od brojnih novoobjavljenih mejlova navodi se da je Bil Gejts, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, osnivač i bivši direktor Majkrosofta i suosnivač Billa i Melinde Gejts fondacije, dobio polno prenosivu bolest pošto je spavao sa mladim Ruskinjama, prenosi britanski Telegraf. Gejts je reagovao na ove tvrdnje nazvavši ih "apsolutno apsurdnim i potpuno lažnim".

Novoobjavljeni dosijei uključuju i tri fotografije koje izgleda prikazuju Endrua Mauntbatena-Vindžora na sve četiri iznad žene koja leži na podu.

Endru je rođen kao britanski princ, ali je nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstinom, izgubio vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

Istovremeno su objavljene i fotografije koje kompromituju Pitera Mendelsona - bivšeg britanskog ministra, ambasadora u SAD i jedan od ključnih stratega politike „Novih laburista“ bivšeg premijera i sadašnjeg bliskog saradnika Donalda Trampa, Tonija Blera.

Na jednoj od njih, Mendelson je fotografisan u donjem vešu u Epstenovom luksuznom stanu u Parizu, dok mu na drugoj neidentifikovana žena masira stopalo.

Fotografije potiču iz Epstenove privatne arhive, a Mandelson tvrdi da se ne seća okolnosti u kojima su snimljene niti ljudi koji se na njima pojavljuju, piše Dejli mejl.