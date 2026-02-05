"NEOBUZDANO KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRAVA!" Medvedev progovorio o otmici Madura - "Ovde se ne radi samo o tome..."
OTMICA predsednika Venecuele Nikolasa Madura koju su izvršile Sjedinjene Američke Države predstavlja neobuzdano kršenje međunarodnog prava, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev za Sputnjik.
Prema rečima Medvedeva, „snažan geopolitički zemljotres“ koji se dogodio u Karakasu početkom 2026. godine primorava na novi pogled na temelje svetskog poretka uspostavljenog pre 80 godina nakon Drugog svetskog rata.
- Ovde se ne radi samo o drskoj otmici predsednika suverene Venecuele, Nikolasa Madura, kao apsolutno neobuzdanom kršenju međunarodnog prava. U suštini, otvorena otmica visokog zvaničnika je deo mnogo važnijeg cilja: osigurati zapadnu hemisferu kao svoj ekskluzivni posed. Štaviše, dobiti ne samo de fakto kontrolu zasnovanu na principu 'radim to zato što mogu', već i konsolidovati te 'tekovine' de jure - naglasio je Medvedev.
On smatra da je ovo nesumnjivo „ciničan izazov celom sistemu međunarodnih odnosa“.
Sjedinjene Američke Države su 3. januara pokrenule masovan napad na Venecuelu, zarobivši predsednika zemlje i njegovu suprugu Siliju Flores i odvevši ih u Njujork.
Prema američkim vlastima, oni su navodno bili umešani u „narkoterorizam“ i predstavljali su pretnju za Sjedinjene Američke Države, između ostalog. Prvo sudsko ročište je već održano u Njujorku, gde su se Maduro i njegova supruga izjasnili da nisu krivi po optužbama.
(Sputnjik)
