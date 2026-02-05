"NEOBUZDANO KRŠENJE MEĐUNARODNOG PRAVA!" Medvedev progovorio o otmici Madura - "Ovde se ne radi samo o tome..."

OTMICA predsednika Venecuele Nikolasa Madura koju su izvršile Sjedinjene Američke Države predstavlja neobuzdano kršenje međunarodnog prava, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev za Sputnjik.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Prema rečima Medvedeva, „snažan geopolitički zemljotres“ koji se dogodio u Karakasu početkom 2026. godine primorava na novi pogled na temelje svetskog poretka uspostavljenog pre 80 godina nakon Drugog svetskog rata.

- Ovde se ne radi samo o drskoj otmici predsednika suverene Venecuele, Nikolasa Madura, kao apsolutno neobuzdanom kršenju međunarodnog prava. U suštini, otvorena otmica visokog zvaničnika je deo mnogo važnijeg cilja: osigurati zapadnu hemisferu kao svoj ekskluzivni posed. Štaviše, dobiti ne samo de fakto kontrolu zasnovanu na principu 'radim to zato što mogu', već i konsolidovati te 'tekovine' de jure - naglasio je Medvedev.

On smatra da je ovo nesumnjivo „ciničan izazov celom sistemu međunarodnih odnosa“.

Sjedinjene Američke Države su 3. januara pokrenule masovan napad na Venecuelu, zarobivši predsednika zemlje i njegovu suprugu Siliju Flores i odvevši ih u Njujork.

Prema američkim vlastima, oni su navodno bili umešani u „narkoterorizam“ i predstavljali su pretnju za Sjedinjene Američke Države, između ostalog. Prvo sudsko ročište je već održano u Njujorku, gde su se Maduro i njegova supruga izjasnili da nisu krivi po optužbama.

(Sputnjik)

