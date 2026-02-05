SKANDAL KAKAV TENIS NE PAMTI! Ceo svet gleda i ne veruje kako je Francuz namestio meč (VIDEO)

TENISKI svet je šokirai i očekuje se brza reakcija ATP-a!

Foto AP

Naime, na turniru u Monpeljeu gde su snage odmerila dva domaća tenisera desila se nesvakidašnja scena. Veteran Adrijana Manarino pobedio je Iga Ambera sa 2-1 (6:7, 6:3, 7:6) nakon drame duge skoro tri sata, ali svi pričaju o potezu 38. igrača sveta.

Evo šta se zapravo desilo. Amber, koji je vodio u setovima 1-0, pretrpeo jedini brejk na meču u drugom setu koji je bio dovoljan za 1-1, a zatim u trećem setu imao tri meč lopte u desetom gemu, vodio je 4:3 u taj-brejku koji mu je mogao doneti pobedu.

Ipak, tada se desilo nešto što se ne pamti u svetu tenisa, pošto je on pred osmi poen prišao svojoj torbi, i nakratko uzeo telefon kako bi nešto proverio. Nakon toga dogodio se krah.

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔 pic.twitter.com/CEm5Cv8ygU — Mpb (@matchpo1ntbets) February 4, 2026

Naime, Amber je izgubio naredna četiri poena i doživeo poraz od Manarina, posle čega je na društvenim mrežama dobio optužbe da je namestio meč! Francuz se još uvek nije oglasio povodom situacije.