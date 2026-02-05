SKANDAL KAKAV TENIS NE PAMTI! Ceo svet gleda i ne veruje kako je Francuz namestio meč (VIDEO)
TENISKI svet je šokirai i očekuje se brza reakcija ATP-a!
Naime, na turniru u Monpeljeu gde su snage odmerila dva domaća tenisera desila se nesvakidašnja scena. Veteran Adrijana Manarino pobedio je Iga Ambera sa 2-1 (6:7, 6:3, 7:6) nakon drame duge skoro tri sata, ali svi pričaju o potezu 38. igrača sveta.
Evo šta se zapravo desilo. Amber, koji je vodio u setovima 1-0, pretrpeo jedini brejk na meču u drugom setu koji je bio dovoljan za 1-1, a zatim u trećem setu imao tri meč lopte u desetom gemu, vodio je 4:3 u taj-brejku koji mu je mogao doneti pobedu.
Ipak, tada se desilo nešto što se ne pamti u svetu tenisa, pošto je on pred osmi poen prišao svojoj torbi, i nakratko uzeo telefon kako bi nešto proverio. Nakon toga dogodio se krah.
Naime, Amber je izgubio naredna četiri poena i doživeo poraz od Manarina, posle čega je na društvenim mrežama dobio optužbe da je namestio meč! Francuz se još uvek nije oglasio povodom situacije.
Preporučujemo
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo zbog čega Bogdan Bogdanović neće u Partizan
05. 02. 2026. u 06:45
KAKVA DRAMA! E, to je Nikola Jokić, ali... (VIDEO)
05. 02. 2026. u 06:00
HAMAD MEĐEDOVIĆ SE PRIDRUŽIO TENISKOM BUNTU: "Možete li, molim vas, da se pomerite?!"
04. 02. 2026. u 22:50
GRADSKI DERBI ZA MESTO U FINALU: Arsenal ima prednost iz prvog meča, ali "plavci" se neće predati bez velike borbe
Arsenal i Čelsi sastaju se u revanšu polufinala EFL kupa na "Emirejtsu", a domaći tim u Londonu ima blagu, ali vrednu prednost iz prvog meča. "Tobdžije" su na "Stamford bridžu" slavile sa 3:2 i sada im je dovoljan i remi kako bi izborile plasman u finale i napale prvi trofej ove sezone.
03. 02. 2026. u 07:00
GROBARI SE TUKLI SA POLjSKIM HULIGANIMA! Tuča navijača o kojoj priča Evropa (FOTO)
Jedna tuča navijača izazvala je veliku pažnju među evropskim huliganima.
04. 02. 2026. u 18:55
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)