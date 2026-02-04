HRVATI ZGROZILI EVROPU: Evo šta su uradili zbog Italijanke, policija morala hitno da reaguje!

Hrvatski navijači opet su zgrozili Evropsu svojim ponašanjem.

Tokom polufinalne utakmice Evropskog prvenstva u futsalu između Hrvatske i Španije u Ljubljani na tribinama su počeli da divljaju hrvatski huligani.

Nezadovoljstvo navijača iz "lije njihove" je tinjalo neko vreme, jer im se nisu svidele oduke Italijanke koja je delila pravdu na terenu, a nije im se, kako to prenose hrvatski mediji, svidel ni ponašanje pojedinih španskih reprezentativaca "koji su, iz napada u napad, tražili prekršaje i gestikulacijama dodatno podizali tenzije".

I, onda - haos.

Sredinom drugog poluvremena utakmica je morala da bude prekinuta, jer je na parket ljubljanskih Stožica poletelo "sve živo". A najviše - pune čaše.

"Večernji list" o tome dodaje i sledeće:

"U jednom trenutku frustracija je eksplodirala. S gornjih redova tribina poletele su čaše s pivom, nekoliko njih, dovoljan broj da se na trenutak zavlada haos.

Redari su munjevito reagovali i dotrčali prema problematičnom sektoru, a sreća u nesreći bila je što nijedna čaša, iako puna i bačena u afektu, nije pogodila nikoga. Jedna je prošla zabrinjavajuće blizu pomenute sudije, što je dodatno podiglo uzbunu.

Parket je ostao mokar, igrači su se povukli prema klupama, a trebalo je nekoliko minuta da se sve dovede u red. Brisači su brzo odradili svoj posao, sudije su proverile uslove, a tribine su se, uz upozorenja razglasa, postupno smirile".

Međutim, drugi hrvatski mediji, poput "24 sata" i Indeksa, javljaju da je morala da interveniše i policija, te da su izgrednici odmah izbačeni iz dvorane jer su se sa obezbeđenjem potukli, ali ih je "dotukla" intervencija policajaca.

Inače, Hrvati su izgubili pomenuto polufinale sa 1:2 i igraće za bronzu.

