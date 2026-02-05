Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

05. 02. 2026. u 07:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Četvrtak

18.30 Al Ohdud - Al Hilal 2&2-6 (1.45)

21.00 Strazbur - Monako GG&|1+ (1.85)
21.00 Atalanta - Juventus |0-1&||0-2 (1.68)

Ukupna kvota: 4.50

Al Hilal pobedom čuva prvo mesto na tabeli, ide na noge pretposlednje plasiranom timu Profesional lige i Ohdud je idealan protivnik da "plavi talas" prekine niz od tri meča bez pobede.

Strazbur voli da igra na golove, a i Monako je za vikend četiri puta tresao mrežu Rena, tako da raspoložen dočekuje ovaj obračun. Takođe, na prvom ovosezonskom duelu ovih rivala viđeno je pet pogodaka u pobedi Strazbura od 3:2.

Atalanta i Juve su oprezne ekipe, tako ih treneri postavljaju i ne verujemo da će se zaletati u ovom derbiju četvrtfinala Kupa Italije.

