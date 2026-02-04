"LEPA VEST ZA GRAĐANE SRBIJE" Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da će sutra biti isplaćene januarske plate uvećane za 5,1 odsto zaposlenima u javnoj upravi, a da će u petak uvećane zarade dobiti i zaposleni u policiji i prosveti.

- To je lepa vest za građane Srbije. Obećanje koje smo dali na takav način ispunjavamo. Plate u javnom sektoru od 1. januara ove godine su veće za 5,1 odsto, a minimalna zarada u Srbiji od januara iznosi 551 evro - rekao je Mali u Dubaiju, gde učestvuje na Svetskom samitu vlada (WGS).

Ministar je naveo da su od decembra prošle godine uvećane i penzije za 12,2 odsto.

- Što se tiče životnog standarda građana Srbije, iz godine u godinu održavamo obećanja i povećavamo i penzije i plate i minimalnu zaradu, daleko iznad nivoa inflacije - istakao je Mali.

Mali je podsetio da su u januaru prošle godine zarade u prosveti povećane 11 odsto, a osam odsto za sve ostale u javnom sektoru.

Dodao je da je u martu prošle godine bilo vanredno povećanje zarada za zaposlene u prosveti od pet odsto, a u oktobru dodatno vanredno povećanje od pet odsto za zaposlene u prosveti i zdravstvu.

Mali je naveo da sa poslednjim povećanjem od 5,1 odsto, kumulativno povećanje plata u poslednjih 12-13 meseci za zaposlene u prosveti iznosi 28,6 odsto, a za zaposlene u zdravstvu 19,2 odsto.

- To su ogromna povećanja za tako kratak vremenski period, pogotovo imajući u vidu da je inflacija oko 3 -3,5 odsto. Mi ćemo sa tim nastaviti u mesecima koje dolaze. I predsednik (Vučić) je rekao, a ja sam ponovio više puta, da će ova godina biti ekonomski najuspešnija godina u istoriji Srbije. Očekujemo dalje povećanje i na tome ćemo raditi u nedeljama i mesecima koje dolaze - rekao je Mali.

(Tanjug)